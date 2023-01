Entenda por que algumas praias de SC ficaram totalmente impróprias para banho neste verão

Em dezembro, chuva acima da média desafiou capacidade dos sistemas de esgotos. Falta de saneamento básico também é apontada como causa para chegada de contaminação ao mar. Banhistas no mar na Praia de Canasvieiras, em Florianópolis, em 5 de janeiro

Algumas das praias mais procuradas em Santa Catarina encaram um desafio em relação à qualidade da água do mar nesta alta temporada de verão. A Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, está desde 30 de novembro do ano passado totalmente imprópria para o banho, segundo análise do Instituto do Meio Ambiente do estado (IMA).

Em Canasvieiras, uma das praias mais movimentadas de Florianópolis, as análises apontam que o mar deve ser evitado pelos banhistas. Desde 26 de dezembro, todos os oito pontos examinados estão impróprios.

Também na capital, em Ingleses, apenas um local um local, em frente à Rua Morro das Feiticeiras, está com mar próprio para banhistas desde o Natal. O IMA analisa sete pontos em Ingleses, no total.

Banhistas na Barra Sul da Praia Central de Balneário Camboriú na manhã de 5 de janeiro

A situação melhorou um pouco em Itapema, no Litoral Norte, que agora tem metade dois oito pontos analisados próprios para banho. Mas a praia ficou de 19 de dezembro a 16 de janeiro totalmente imprópria.

Além disso, praias como Bombas e Bombinhas e a Praia Brava em Itajaí, todas no Litoral Norte, tiveram pontos impróprios.

Banhistas em Canasvieiras, em Florianópolis, em 5 de janeiro

O cenário neste mês é o pior dos últimos cinco anos em algumas praias. Na de Balneário Camboriú, não houve em janeiro dos anos anteriores um momento em que todos os pontos estivessem impróprios para banho ao mesmo tempo, segundo os relatórios do IMA. Em 2023, o resultado mais recente sobre a balneabilidade da Praia Central é do dia 23. Todos as análises de janeiro apontaram todos os pontos impróprios.

Em Canasvieiras, também não houve, nos últimos cincos anos, momentos em janeiro com todos os pontos impróprios ao mesmo tempo. Em 2019, inclusive, janeiro foi muito positivo, com todos os locais analisados próprios para banho nas cinco semanas em que houve coleta no mês, com uma única exceção. Em 2021, quase todos os exames também foram positivos no primeiro mês do ano, mas é preciso considerar que aquela temporada ocorreu em um momento mais crítico da pandemia da Covid-19, e havia menos banhistas.

Para explicar os fatores que mais influenciam na balneabilidade, e o que aconteceu de particular neste verão, o g1 ouviu especialistas, e também as prefeituras de cidades com algumas das praias mais procuradas.

Confira os tópicos que você vai encontrar nesta reportagem:

Chuvas

Contaminação

Saúde pública

O que dizem as prefeituras

Dezembro com chuva acima da média

Um dos principais fatores que afetaram a balneabilidade das praias neste verão foi a forte chuva que atingiu o estado em dezembro. De acordo com a Defesa Civil, na Grande Florianópolis e no Litoral Norte, choveu próximo de 400 milímetros em dezembro, sendo que a média do mês é de 200 milímetros.

Com isso, o estado registrou estragos. Houve alagamentos, deslizamentos, danos em estradas e residências e sete mortes.

No caso da balneabilidade, o alto volume lavou galerias, submergiu redes coletoras de esgoto e foi além da capacidade das estações de tratamento, explicou Marlon Daniel da Silva, responsável técnico que atua na Gerência de Laboratório e Medições Ambientais do IMA. “Foi um caos total que refletiu lá na ponta, no mar”, resumiu.

Banhistas no mar de Canasvieiras, em Florianópolis, em 5 de janeiro

No final do mês, também houve muita chuva e isso refletiu na balneabilidade. O começo do ano foi de muitos pontos impróprios para banho no litoral catarinense.

O Norte da Ilha, onde estão algumas das praias mais procuradas de Florianópolis, teve o pior começo de verão dos últimos 21 anos. Jurerê, Canasvieiras e Ingleses estavam com todos, ou com a maioria dos pontos impróprios para banho.

No Litoral Norte, a praia alargada de Balneário Camboriú também tinha os 10 locais analisados pelo IMA impróprios para o mergulho no mar. Situação semelhante ocorreu com praias de outros municípios da região, como Itapema, Bombinhas e Porto Belo.

Contaminação

O volume das chuvas diminuiu em janeiro. Mesmo assim, pontos seguiram totalmente impróprios para banho. Nesses casos, a contaminação fecal é um dos fatores.

“Tem outros balneários que, embora tendo havido a situação chuva diminuído, ainda continua na impropriedade. Então existe algum aporte via rio, via tubulação, via riacho que está vindo alguma contaminação de algum lugar e não está havendo controle disso”, afirmou Marlon.

“Por falta de saneamento, por problemas na rede coletora, por clandestinidade, porque vem por um rio do município vizinho, alguma situação está trazendo essa contaminação fecal à praia”, completou.

Para evitar esse tipo de poluição, o saneamento básico ajuda bastante, segundo ele. O responsável técnico explicou que, mesmo que o município tenha ampla cobertura de esgoto, isso nem sempre se traduz em evitar a contaminação.

Banhista em Canasvieiras, próximo ao poluído Rio do Brás, em Florianópolis

“Todos os munícipes, todas as unidades consumidoras estão devidamente ligadas à rede? Essa rede é eficiente? Essa rede realmente leva esse esgoto para uma estação de tratamento, que realmente trata o esgoto? Tem uma eficiência?”, questionou.

Saúde pública

A contaminação do mar não afeta somente a balneabilidade, mas é uma questão de saúde pública. Além de Marlon, outro especialista preocupado com essa situação é o professor de ecologia e oceanografia Paulo Horta, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

“Sistemas biológicos têm suas capacidades de suporte definidas por processos que demandam qualidade de saúde. Funcionam como nós, como o nosso corpo. A gente fica com febre, adoecemos. O que vemos com as praias catarinenses é que ultrapassamos esses limites”, resumiu o professor.

“A poluição vai corroendo a saúde das praias, de ecossistemas fundamentais para a manutenção de um equilíbrio dinâmico, que mantém a natureza saudável desde que surgimos como espécie”, completou.

Além da contaminação e falta de saneamento, ele cita mudanças climáticas e processos artificiais, como o engordamento de praias, como fatores de alteração de sistemas que podem ajudar a manter a água própria para banho.

“Esses ecossistemas, além de vida silvestre, são importantes para funções naturais. São sistemas que filtram a água, purificam a água. De alguma forma, estamos comprometendo essa capacidade”, disse o professor.

Nesta semana, o governo de Santa Catarina assinou um termo de cooperação entre diversos órgãos para ampliar, em 82 dos 237 pontos analisados semanalmente pelo IMA, a frequência da coleta.

Dessa forma, nesses 82 locais, a análise da qualidade da água será ampliada de uma para duas vezes na semana.

De acordo com o governo do estado, a ampliação no número de coletas ocorre por causa do aumento do número de casos de doenças transmitidas pela água e por alimentos contaminados. O objetivo também é que a população faça o uso das praias com segurança.

Banhistas em Canasvieiras ao lado do Rio do Brás, que é poluído, em Florianópolis

Florianópolis, por exemplo, registra uma epidemia de diarreia em janeiro, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. Até sexta (20), mais de 3,2 mil pessoas haviam procurado postos de saúde por causa da doença.

Pelas primeiras análises, essa epidemia é causada por um microorganismo conhecido como norovírus. Ele foi encontrado no Rio do Brás, que chega até a areia da praia de Canasvieiras.

O que dizem as prefeituras

O g1 entrou em contato com as prefeituras de algumas cidades das praias mais procuradas e também com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).

Casan

A Casan se manifestou por nota e disse que “trabalha para ampliar o atendimento de coleta e tratamento em Florianópolis e em outras cidades de Santa Catarina, com o compromisso de colaborar com a saúde pública e a qualidade de vida, além da conservação do ambiente e questões como a balneabilidade”.

A companhia, porém, reconhece que mesmo em regiões com quase 100% de cobertura, como é o caso de Canasvieiras, na capital, “ainda são recorrentes os problemas de balneabilidade, especialmente após períodos de chuvas”.

“Programas como o Floripa Se Liga na Rede e Trato Pelo Capivari demonstram como as ligações à rede coletora são ainda deficientes, assim como ainda é uma realidade a ligação de esgoto clandestino nas redes de drenagem. São dados que demonstram que o saneamento e a conservação ambiental são ações que precisam ser compartilhadas”.

“O que a Companhia pode garantir é que diariamente suas equipes trabalham para que a infraestrutura de saneamento seja operada de forma adequada, ao mesmo tempo que busca de forma incessante investimento para ampliar as redes de coleta e as unidades de tratamento na Capital”, termina a nota.

Florianópolis

O Superintendente de Saneamento de Florianópolis, Lucas Arruda, confirmou que as chuvas de dezembro afetaram a balneabilidade na capital

“Prejudica o sistema de esgoto, e principalmente, a questão de balneabilidade, por uma questão óbvia, arrastando sujeira em direção ao mar”, resumiu.

“É um problema relacionado à sobrecarga – muita chuva ao mesmo tempo. O único equipamento que aguenta são as pontes. As tubulações têm um tamanho”, elaborou. Segundo Arruda, porém, não houve danos estruturais no sistema de esgoto com as chuvas de dezembro.

Em relação a projetos futuros para melhorar o saneamento básico em Florianópolis, na quinta a prefeitura lançou um plano com ações de curto a médio prazo.

Elas incluem recuperação de canais de drenagem para escoamento da água da chuva, a definição da área do Rio do Brás, em Canasvieiras, limpeza de rios, monitoramento ambiental, implantação de sistemas de drenagens naturais e a regularização de esgotos domésticos.

Balneário Camboriú

A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (Emasa) afirmou por nota que tem mais de 98% de rede coletora de esgoto implantada e que investiu cerca de R$ 60,5 milhões, entre 2017 e 2022, em fiscalizações e lacres de ligações irregulares de esgoto, recuperação de rios, no alargamento da Praia Central, considerada uma obra de proteção costeira, e em projeto para ampliação e modernização do sistema de recolhimento e tratamento de esgoto.

Em relação à balneabilidade da Praia Central, a Emasa citou as fortes chuvas ocorridas a partir do fim de novembro e questiona que o IMA tenha mantido a realização de coletas durante ou após chuva intensa.

A Emasa destacou ainda que ela própria mantém um serviço de exame da qualidade da água e realiza coletas três vezes na semana. Também esclareceu que evita pegar as amostras de águas após períodos de chuvas intensas e alagamentos, “que notadamente impactam na balneabilidade”.

“A extensa cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto, atestada por instituições independentes, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e o Instituto Trata Brasil, entre outros, asseguram a qualidade ambiental e a segurança aos moradores e turistas que frequentam as praias de Balneário Camboriú”, disse a Emasa em nota.

Itapema

A Companhia Águas de Itapema também se manifestou por nota:

Atualmente, Itapema conta com os serviços de esgotamento sanitário em cerca de 90% do município, sendo que todo o esgoto coletado é tratado. Os pontos que indicam falta de balneabilidade, neste momento, estão localizados próximos às saídas de galerias de águas pluviais.

Os fatores que interferem nas amostras coletadas podem ser alguns como coleta em época de chuva, o que arrasta lodo do fundo dos rios para a praia; ligações irregulares de imóveis que não se conectaram à rede de esgoto disponível, canalizando o efluente para a rede pluvial; e esgotos de imóveis localizados em regiões sem redes coletoras e sem instalação de fossas com filtros sumidouros para a realização do tratamento primário, sendo que canalizar esgoto para o meio ambiente é considerado crime ambiental.

As galerias pluviais captam, transportam e drenam a água da chuva das áreas urbanas até rios, córregos ou canais, em direção ao mar. Quando chove, os dejetos, direcionados ilegalmente às galerias pluviais, são decantados junto com a água da chuva em direção aos corpos hídricos. A fiscalização sobre a regularidade das ligações de esgoto em áreas com redes coletoras e sobre a instalação de fossa com filtro sumidouro em regiões ainda sem rede coletora, é exercida pelos órgãos públicos competentes.

Mata