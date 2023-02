Entenda por que uso de suástica em cartaz de stand-up virou caso de polícia em Campinas

Caso é investigado pela Polícia Civil após PM ser acionada para ‘ocorrência de apologia ao nazismo’, afirma SSP. Teatro diz que banner foi inspirado em arte do filme ‘Bastardos Inglórios’ e destaca erro de interpretação, enquanto Tiago Santineli espera notificação para se manifestar. Arte usada pelo humorista Tiago Santieli

O uso de uma suástica na propaganda de divulgação do espetáculo “Antipatriota”, do humorista Tiago Santineli’, virou caso de polícia em Campinas (SP). A apresentação está prevista para 26 de março no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi, e uma denúncia sobre suposta “apologia ao nazismo” fez com que a Polícia Militar fosse ao local para recolher um banner e o caso está sob apuração da Polícia Civil, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O humorista e o teatro defendem que a arte é justamente oposta à interpretação da denúncia, portanto contrária ao nazismo, e foi inspirada em uma arte sobre cartaz do filme “Bastardos Inglórios” (2009), sucesso de Quentin Tarantino. Na trama com elenco que reúne Brad Pitt, Christoph Waltz e Mélanie Laurent, o diretor “se vinga de nazistas com filme sanguinário e bem humorado”. Veja abaixo detalhes.

“Foi constatado que se tratava de uma propaganda, em um teatro, em que se destacava uma suástica. O proprietário do local relatou que a divulgação é responsabilidade do artista, o qual não foi localizado. A Polícia Civil segue à disposição para esclarecimentos dos fatos”, diz nota da assessoria da SSP-SP ao mencionar que a investigação é feita pelo 4º Distrito Policial, no Taquaral.

O caso veio à tona na primeira quinzena de fevereiro e a denúncia foi feita à PM por um vereador. Ao g1, contudo, o delegado do 4º Distrito Policial, Maurício Geremonte, explicou na tarde desta segunda-feira (27) que o caso será remetido para análise da Delegacia de Investigações Criminais (Deic).

A arte usada para divulgação do espetáculo no site do teatro em Campinas mostra somente uma foto do humorista, mas foi mantida em sites que vendem ingressos para outros espetáculos pelo país. Nesta sexta e sábado, por exemplo, ele fará apresentações no Teatro Jorge Amado, em Salvador (BA).

Além disso, quadros decorativos à venda pela web usam a arte usada de referência no stand-up.

O que diz o humorista?

A assessoria de Tiago Santinelli confirmou que a arte foi inspirada em uma arte do filme “Bastardos Inglórios” e destacou que aguarda a notificação oficial da Polícia Civil para se manifestar.

Santinelli é seguido por 335 mil seguidores em uma rede social e no site do Teatro Oficina do Estudante é descrito como um “comediante e roteirista que atua na área do humor desde 2017”.

“Seu show de stand-up, que conta o estilo de piadas de storytelling, passa pelas várias experiências de sua vida. Desde a mal sucedida tentativa de ser um advogado e pastor à suas epifanias sobre a vida e morte de Jesus”, diz trecho. Além disso, foi mencionado que ele já escreveu peças publicitárias de empresas e em 2018 criou todo material do programa “Educação Livre”, do Ministério da Educação.

Teatro destaca interpretação

Em nota, o Teatro Oficina do Estudante destacou que a arte do stand-up “é contra o nazismo e não a favor dele”, e que o espaço “jamais compactuou e é totalmente contra qualquer atitude nazista”.

