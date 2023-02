‘Enterro da Tristeza’, ‘Sujos’, ‘Balança mas não cai’ e outros: conheça os blocos que marcam o Carnaval em Florianópolis

Capital catarinense tem diversas opções, com diferentes propostas e tipos de música. Enterro da Tristeza chegou a sua 21ª edição em 2016

Patrícia Claudino

Florianópolis oferece diversos blocos de rua para os foliões aproveitarem o Carnaval. Depois das festas de 2021 e 2022 serem canceladas por causa da pandemia da Covid-19, os blocos retornam oficialmente em 2023.

Entre os destaques, está tradicional “Enterro da Tristeza”, que percorre o Centro nesta quinta-feira (16). Ao longo dos próximos dias, a folia ocorre em todas regiões da cidade.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O g1 preparou uma programação completa para adultos e de bailes para crianças. Confira abaixo:

Blocos de rua

16 de fevereiro – quinta-feira

Enterro da Tristeza (14h à meia-noite) — Avenida Hercílio Luz, Centro. Uma das festas mais tradicionais do carnaval de Florianópolis, no Enterro da Tristeza há foliões fantasiados e carro alegórico. Haverá alterações no trânsito (veja mais abaixo).

Bloco do Baixio (16h às 22h) — Costeira do Pirajubaé. O bloco é de graça. É possível comprar um abadá por R$ 25, mas não é obrigatório. No bloco, haverá todos os tipos de música relacionados ao carnaval.

17 de fevereiro – sexta-feira

Bloco Unidos do Norte da Ilha (19h à meia-noite) — Rua João Becker, Ingleses. Será o lançamento oficial da Escola de Samba Unidos do Norte da Ilha. A música ficará por conta da Bateria Espartana e seus Guerreiros do Ritmo. O abadá custa R$ 50, mas é possível participar gratuitamente.

Bloco Vento Encanado (18h à meia-noite) — Padre Miguelino, Centro. Haverá bateria de escola de samba e show com grupo de passistas, além de puxadores de samba. É preciso comprar ingresso para o bloco por R$ 180, que dá direito a uma camiseta, uma pulseira, sete cervejas e um risoto de filé. O evento tem segurança privada e banheiros químicos.

Bloco da Inclusão (14h às 23h) — Bolsão Trapiche Beira Mar Norte

Bloco Afro Floripa (19h à meia-noite) — Praça XV de Novembro, Centro. O desfile gratuito traz práticas culturais negras do Maracatu Nação de Baque Virado e Samba-reggae. As atrações são as seguintes: 18h30 – Baque Mulher. 19h30 – Cores de Aidê. 20h30 – Africatarina. 21h30 – Arrasta Ilha.

Bloco Esculhambloco (16h à meia-noite) — Jurerê Internacional. A participação é gratuita e o foco é o samba. É possível comprar camiseta por R$ 30 e os recursos serão usados na manutenção do bloco.

Carnaval Santo Antônio de Lisboa (18h às 2h) — Santo Antônio de Lisboa. A entrada é gratuita e há oferta de alimentação, banheiros químicos e segurança. Na sexta, as atrações são Ana Negrello, Bloco Gambá Xeiroso, Zawaju’s e Felipe Corrêa. Há programação no bairro até terça (21).

Bloco Marisco da Maria (13h às 2h) — Camelódromo, Centro. As atrações são a banda carnavalesca Blue Star Show e Neném Maravilha. O evento é fechado até às 20h. Para participar, é preciso comprar uma camiseta de R$ 25, que dá direito a open food de mariscada. Depois das 20h, o bloco estará na rua e a participação é gratuita.

Bloco Rios Vem que Tem (12h às 2h) — Avenida Hercílio Luz

Bloco Batuqueiros do Limão (14h às 23h) — Centro

18 de fevereiro – sábado

Bloco do Vexame (12h às 23h) — Rua João Pinto, Centro. Serão oito DJs tocando música eletrônica.

Arena Carnaval Brahma com show nacional de Kevin O Chris (12h às 22h) — Centro. O espaço terá acesso gratuito à área da pista para o público em geral e entrada paga para o camarote open-bar.

Bloco dos Sujos (13h à meia-noite) — Centro. Um dos mais tradicionais da cidade, o bloco é gratuito.

Bloco Balança Mas Não Cai (19h às 24h) — Dario Manoel Cardoso, Ingleses

Bloco Pauta que Pariu (9h às 19h) — Escadaria do Rosário. Bloco dos jornalistas. É gratuito e haverá banda ao vivo.

Bloco Unidos do Picola (20h às 2h) — Rio Vermelho

Bloco União da Ilha de SC (20h às 2h) — Cachoeira do Bom Jesus

Bloco do Vale 1007 (13h às 21h) — Rua Jerônimo Coelho, Centro. Com apresentação de Selma Light, o bloco é promovido pela casa noturna 1007 e é gratuito. Quatro DJs do estabelecimento serão responsáveis pela música. Haverá distribuição de pirulitos, fitas do Bonfim e shots.

Bloco Mixturinha (15h às 23h) — Ingleses. A concentração será na Rua das Gaivotas.

19 de fevereiro – sábado

Bloco Bagaço da Laranja (15h às 20h) — Praça Santos Dumont, Trindade. Bloco para toda a família. Haverá desfile, bateria de escola de samba, DJ e banda Rodrigo Real. Alguns locais só poderão ser acessados por quem comprar o abadá.

Carna Pop (15h às 20h) — Rua João Pinto, Centro

Bloco Papo Amarelo (16h às 23h) — Daniela. Haverá desfile de fantasia infantil e concurso de camiseta customizada.

Bloco Cacalhada do Limão (15h) às 22h) — Saco dos Limões

Bloco da Maricota (18h à meia-noite) — Santinho. As atrações incluem Banda Calibra, Banda Crepe Suzette e DJ Brian. O abadá de R$ 30 dá direito a uma festa pós-desfile.

Arena Carnaval Brahma com show nacional de Pixote e Jammil (13h às 22h) — Centro. O espaço terá acesso gratuito à área da pista para o público em geral e entrada paga para o camarote open-bar.

Carnaval Lagoa Uim (19h às 2h) — Praça Bento Silverio, Lagoa da Conceição

Bloco Onodi (17h à meia-noite) — Campeche. A concentração ocorre na entrada da Igreja São Sebastião da Praia, na Rua da Capela.

Bloco A Nossa Turma (15h à 20h) — Camelódromo, Centro. A atração musical é o grupo Por Acaso.

Engenho de Dentro (20h às 2h) — Sambaqui

Bloco Unidos do Berico (18h à meia-noite) — Rio Vermelho

Bloco Baba Saco (14h às 22h) — Praça do Saco dos Limões

Bloco Hoje é Dia de Jazz Bebê (15h às 20h) — Parque da Luz

Bloco Baderna (15h às 22h) — Centro

Bloco da Zica (15h às 22h) — Avenida Hercílio Luz

20 de fevereiro – segunda

Bloco Bicharada (12h às 20h) — Praça Olivio Amorim, Centro

Bloco Sorrio na Ilha (16h às 20h) — Praia Brava

Bloco Os Mareados (16h às 21h) — Armação do Pântano do Sul

Bloco Caramujo Africano (19h à meia-noite) — Barra da Lagoa

Bloco Xegay (18h às 21h) — Praça Tancredo Neves, Centro

Carnaval Monte Verde (15h às 22h) — Praça do Monte Verde

Carnaval Antonieta (18h à meia-noite) — Centro

21 de fevereiro – terça-feira

Bloco Deca Rafael (16h às 22h) — Campeche

Bloco Não Me Kahlo (15h às 22h) — Hercílio Luz

Bloco Chama no Boca a Boca (14h às 22h) — Centro

Alterações no trânsito

Confira as alterações no trânsito divulgadas pela Prefeitura de Florianópolis.

Enterro da Tristeza – quinta-feira (16)

Alterações no trânsito por causa do Enterro da Tristeza

GMF/Divulgação

Sexta-feira (17)

Alterações no trânsito na sexta-feira (17) no Centro de Florianópolis

GMF/Divulgação

Sábado (18)

Alterações no trânsito no Centro de Florianópolis no sábado de carnaval

GMF/Divulgação

Alterações no trânsito na Avenida Ivo Silveira, em Florianópolis, no sábado de carnaval

GMF/Divulgação

Domingo (19)

Alterações no trânsito no Centro de Florianópolis no domingo de carnaval

GMF/Divulgação

Segunda (20)

Alterações no trânsito do Centro de Florianópolis na segunda-feira de carnaval

GMF/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa