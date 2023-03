Entidade assistencial leva prejuízo de mais de R$ 6 mil com furto de fiação de energia e equipamentos para piscina, em Presidente Prudente

Crime aconteceu neste sábado (25), enquanto um evento para arrecadar fundos era realizado, simultaneamente, em outra área do local, no Jardim Guanabara. Segundo coordenadora, piscina da entidade filantrópica é constantemente invadida, em Presidente Prudente (SP)

Uma entidade assistencial que atende pessoas com deficiência foi invadida neste sábado (25) e teve a fiação de energia e os equipamentos de limpeza da piscina furtados, no Jardim Guanabara, em Presidente Prudente (SP).

A área externa do local, onde os bandidos cometeram o crime, fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek e não possui câmeras de monitoramento.

A coordenadora técnica da entidade filantrópica, Patrícia Navarro, disse à TV Fronteira que o evento era realizado justamente com o objetivo de arrecadar fundos para manter a instituição e, “mesmo tendo muitas pessoas no prédio, houve a invasão”.

“Furtaram toda a fiação da nossa casa de máquinas e isso nos deixou ‘no escuro’, sem o motor da piscina funcionando. Não é uma coisa pontual, é uma coisa que sempre tem acontecido. Essas invasões acontecem constantemente, eles entram para usar a piscina, muitas vezes fazem o uso de drogas aqui na piscina, em momentos que nós não estamos aqui, mas, agora, esse furto foi com a gente aqui no prédio mesmo”, afirmou.

O prejuízo estimado com o crime, ainda segundo a coordenadora, foi de R$ 6 mil a R$ 7 mil.

“A fiação está muito cara, é um prédio antigo, então, para poder fazer uma troca, tem que atualizar tudo. Esse quadro de energia vai ter que ser trocado para poder conseguir um material compatível para voltar a funcionar, então, a entidade passa por dificuldades financeiras, e a gente não tem o dinheiro de imediato para poder fazer isso rapidamente. Vai demorar um pouquinho para que os nossos alunos com deficiências voltem a usar esse espaço da piscina”, complementou.

A coordenadora ainda salientou que, com a atual situação, é “impossível” contar com o apoio de vigias para verificarem o que está acontecendo ou se novas invasões acontecerão, pois “a gente não vai ter energia no local”.

Polícia Militar

Em nota à TV Fronteira, a Polícia Militar informou que deslocou agentes até o local, de prontidão, e orientou os coordenadores a realizarem um Boletim de Ocorrência.

Ainda segundo a PM, o local é alvo de constante policiamento, pois fica em uma avenida com muitos estabelecimentos comerciais e grande fluxo de veículos, além de interligar vários bairros da cidade.

“O planejamento operacional das atividades policiais é feito de forma sistêmica, utilizando por base diversos fatores, em especial a incidência criminal. Desta forma, o patrulhamento é intensificado e direcionado para os locais e horários que estejam apontando maior incidência criminal e, portanto, maior necessidade da presença do policiamento”, explicou.

