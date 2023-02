Entidade industrial de Bento Gonçalves diz que trabalho escravo está relacionado à ‘falta de mão de obra’ e ‘sistema assistencialista’

Caso veio à tona quando trabalhadores denunciaram condições de alojamento à polícia. Mais de 200 empregados foram resgatados. MTE afirma que “responsabilidade não é dos trabalhadores”. Trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves

Reprodução/RBS TV

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, na Serra do RS, afirmou em nota que a situação de trabalho semelhante à escravidão descoberta na cidade tem relação com “um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade” que causa “falta de mão de obra” na cidade. A entidade, no entanto, considera a prática “inaceitável” e pede punição aos responsáveis.

O trecho que ganhou repercussão nesta terça-feira (28) foi: “Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade”.

O caso veio à tona na quarta-feira (22), quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Uma operação realizada no mesmo dia resgatou mais de 200 pessoas que eram submetidas a trabalho análogo à escravidão durante a colheita da uva.

Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda, que oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

Ao g1, a presidente do CIC de Bento Gonçalves, Marijane Paese, afirma que a falta de mão de obra é o principal gargalo para desenvolvimento econômico da região e que a entidade promove iniciativas para minimizar o problema.

“Sabemos o que aconteceu e queremos que nunca mais aconteça. Não queremos nos eximir do problema, ninguém aqui é solidário com trabalho escravo. Queremos que este movimento [de qualificação de mão de obra e reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho] tome força, para que a gente não precise mais usar empresas de terceirizados”, diz.

Repercussão

O gerente regional do MTE em Caxias do Sul, Vanius Corte, ressalta que o caso descoberto na semana passada é um “problema ocasional” e não reflete uma prática comum do setor. Segundo ele, a produção de vinho na região é, em geral, idônea e responsável. No entanto, ele refuta a justificativa dada pelo CIC.

“Entendo a posição de defender as empresas e de dizer que elas são idôneas e responsáveis, porque elas são. Mas a responsabilidade não é dos trabalhadores. Quem é responsável é quem contrata a mão de obra, que precisa saber em que condições essas pessoas trabalham. Dizer que o problema é falta de mão de obra porque as pessoas não querem trabalhar é muito simplista. As empresas podem vender uma garrafa de vinho a R$ 200 e não podem pagar um pouco melhor? Se a remuneração fosse mais adequada, será que não teria mais gente?”, diz.

Segundo Marijane Paese, há cerca de mil vagas de emprego em Bento Gonçalves, mas menos de 300 pessoas desempregadas na cidade. A estimativa é de que a taxa de desemprego na região seja de menos de 1%. Há, porém, segundo a presidente da entidade, pessoas que deixaram de buscar emprego por conta de programas de assistência social.

“Os dados do IBGE dizem que boa parte dessa população deveria estar no mercado de trabalho e não está, nem está procurando emprego. O CIC vai trabalhar fortemente na qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, olhando para o problema de falta de mão de obra e buscando soluções para a próxima safra”, garante Marijane.

Nota do CIC de Bento Gonçalves

“Na condição de entidade fomentadora e defensora do desenvolvimento sustentável, ético e responsável dos negócios e empreendimentos econômicos, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves vem acompanhando com atenção o andamento das investigações acerca de denúncias de práticas análogas à escravidão no município. É necessário que as autoridades competentes cumpram seu papel fiscalizador e punitivo para com os responsáveis por tais práticas inaceitáveis.

Da mesma forma, é fundamental resguardar a idoneidade do setor vinícola, importantíssima força econômica de toda microrregião. É de entendimento comum que as vinícolas envolvidas no caso desconheciam as práticas da empresa prestadora do serviço sob investigação e jamais seriam coniventes com tal situação. São, todas elas, sabidamente, empresas com fundamental participação na comunidade e reconhecidas pela preocupação com o bem-estar de seus colaboradores/cooperativados por oferecerem muito boas condições de trabalho, inclusive igualmente estendidas a seus funcionários terceirizados. A elas, o CIC-BG reforça seu apoio e coloca-se à disposição para contribuir com a busca por soluções de melhoria na contratação do trabalho temporário e terceirizado.

Situações como esta, infelizmente, estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pelo CIC-BG e Poder Público local: a falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade.

É tempo de trabalhar em projetos e iniciativas que permitam suprir de forma adequada a carência de mão de obra, oferecendo às empresas de toda microrregião condições de pleno desenvolvimento dentro de seus já conceituados modelos de trabalho ético, responsável e sustentável.”

