Entidades de Bauru organizam atividades em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Programação tem início nesta segunda-feira (27), com o objetivo de promover a inclusão de autistas. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado no próximo dia 2 de abril e, para marcar a data, muitas instituições prepararam uma programação especial para falar sobre orientação, tratamento e, principalmente, inclusão dos autistas.

Em Bauru (SP); autistas, familiares, profissionais renomados na área, clínicas parceiras e empresas solidárias organizam a 3ª Semana do Autismo, que tem por objetivo conscientizar, informar e dar visibilidade ao transtorno do espectro autista (TEA).

Durante a programação, o público terá acesso a palestras presenciais, lives e atividades que estimulam a prática esportiva, sem caráter competitivo, entre as pessoas com TEA.

Confira a programação

O Lions Clube de Bauru promove lives e atividades presenciais nesta semana. Elas começam na segunda-feira (27) e seguem até do dia 2. Algumas delas serão transmitidas pelo perfil da organização no Facebook. Para todas as atividades, é preciso fazer inscrição antecipadamente.

Especialistas foram convidados para participar das lives, que abordará temas como:

Capacitismo;

Educação, saúde e direitos do autista;

Autismo na infância, adolescência e vida adulta;

Cuidados com o autista e inclusão desse público nos esportes;

Caminhada solidária.

No dia 2, com ajuda de parceiros, o Lions também organizou uma caminhada solidária às 8h, na Avenida Getúlio Vargas.

As inscrições podem ser feitas diretamente com os integrantes do grupo de autismo do Lions Clube ou pela internet.

27/03/2023 (segunda-feira): Palestra anticapacitismo – Evento presencial das 19h às 21h, a ser realizado no auditório da OAB (Av. Nações Unidas, 30-30) – Inscrição aqui.

28/03/2023 (terça-feira): Palestra inclusão escolar – Evento Virtual das 19h30 às 21h com transmissão no Instagram e Facebook do Lions Bauru Autismo e participação da Dra Juliana Tini | Dra. Driele, Floriano c/ Rubia Maldonado – Inscrição aqui.

29/03/2023 (quarta-feira): “Butecaut” – Evento presencial das 19h às 21h, para um momento de relaxamento com as famílias a ser realizado no Espetinhos à Beça Restaurante (Rua Antônio Alves 21-30) com consumação. Participação Mariana Komesu – Inscrição aqui.

30/03/2023 (quinta-feira): TEA e seus direitos – Evento Virtual das 19h30 às 21h com transmissão no Instagram e Facebook do Lions Bauru Autismo com a Dra. Patricia Koutchera e Dr. Rafael Panice – Inscrição aqui.

31/03/2023 (sexta-feira): Autismo na fase adulta – Evento Virtual das 19h às 21h com transmissão no Instagram e Facebook do Lions Bauru Autismo com a Dra Dionisia Ap. Cusin lamônica e Dra Carolina Duchatsch – Inscrição aqui.

01/04/2023 (sábado): Expotea – Evento presencial das 19h30 às 21h, a ser realizado no CPP – Centro do Professorado Paulista (Rua Ver. Joaquim da silva Martha, 29-59), onde contará com um espaço de exposição e diversas atividades e assuntos relacionados ao TEA – Inscrição aqui.

02/04/2023 (domingo): III Caminhada em prol do autismo – acontecerá de forma presencial na Avenida Getúlio Vargas, das 8h às 10h, e as inscrições deverão ser feitas pelo link.

VÍDEOS: assista às reportagens da região

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília.

pappa2200