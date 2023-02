Entidades sem fins lucrativos podem se inscrever para gerenciar estacionamento no Capital da Fé

Prefeitura de Palmas abriu chamamento público para credenciar as entidades que queiram prestar o serviço durante o período de carnaval. Veja como se inscrever. Entidades podem se inscrever para gerenciar o estacionamento durante o ‘Palmas, Capital da Fé’

Entidades, sem fins lucrativos, que desejam gerenciar o estacionamento do estádio Nilton Santos, durante o Palmas Capital da Fé’, podem se inscrever. A prefeitura abriu chamamento público para credenciar as pessoas jurídicas interessadas. O evento será realizado durante o período de Carnaval, de 17 a 21 de fevereiro.

Veja a programação completa do evento.

Os interessados devem fazer as inscrições nesta segunda-feira (13), das 13h30 às 19h, na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, que fica na ACNE1 – Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28ª – 3º andar. O número de telefone é o (63) 3212-7570. Segundo o edital, será necessário protocolar a ficha de inscrição, bem como a documentação exigida no edital.

Duas áreas no entorno do estádio serão gerenciadas. Elas são chamadas de: Estacionamento A, localizada ao norte do estádio e Estacionamento B, que fica ao oeste.

O sorteio dos interessados será realizado na próxima quarta-feira (15), às 15h, na sala de reunião do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), situada na ACNE1 – Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28ª – 2º andar.

O sorteio será iniciado com a inclusão dos nomes em uma urna, sendo sorteados nome a nome os contemplados para credenciamento, designando-se previamente o local a ser ocupado no evento.

O serviço compreende a demarcação do espaço total do estacionamento, organização do espaço, bem como a orientação presencial quanto a disponibilidade de vaga no estacionamento.

Segundo o edital, será vedada a cobrança obrigatória de qualquer valor do cidadão, sendo admitida a contribuição voluntária. Serão selecionados para cadastro de reserva, dois suplentes de cada área.

