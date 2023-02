Entregador de aplicativo trafega em alta velocidade antes de atropelar e matar mulher e cachorro; vídeo

Inquérito por homicídio culposo, sem a intenção de matar, foi instaurado em Bauru (SP). Maynara Marcusso de Oliveira atravessava a rua com o seu cachorro quando foi atropelada na avenida Getúlio Vargas. Vídeo mostra entregador de aplicativo em alta velocidade antes de atropelar e matar mulher

Um vídeo de câmera de segurança flagrou o entregador de aplicativo em alta velocidade minutos antes de atropelar e matar uma mulher e cachorro dela na noite desta quarta-feira (1º), na avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas em Bauru (SP).

Pelas imagens, cedidas pela polícia nesta quinta-feira (2), é possível ver que motorista transita em alta velocidade na avenida, em comparação com os outros veículos (assista ao vídeo acima).

Câmera de Segurança /Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a auxiliar de designer gráfico Maynara Marcusso de Oliveira atravessava a rua com o seu cachorro quando foi atropelada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encontrado a poucos metros a frente da faixa de pedestres. O cachorro da vítima também não resistiu e morreu no local.

O motociclista foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC) consciente e está em estado grave. Ele aguarda um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para passar por exames neurológicos.

Instagram /Reprodução

A investigação da polícia vai apurar a velocidade do motociclista, se o semáforo estava fechado e se a vítima atravessava na faixa de pedestres quando ocorreu o acidente. Conforme o delegado Mário Henrique de Oliveira Ramos um inquérito por homicídio culposo, sem a intenção de matar, foi instaurado.

“Ele vai responder por homicídio culposo na direção do veículo automotor, vamos ter as variáveis, como a velocidade, condições físicas, habilitação para chegar a conclusão de agravante ou atenuante. Pode ser requerida a prisão temporária ou provisória”, diz.

Mulher morre atropelada por entregador de aplicativo em Bauru

O corpo de Mayara é velado em Cerqueira César (SP), cidade onde a família mora. O enterro ocorre a partir das 16h, no Cemitério Municipal.

Mulher foi atropelada enquanto atravessada uma das avenidas mais movimentadas de Bauru (SP)

Mayky Araujo/TV TEM

