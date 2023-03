Entregador e cliente reagem a assalto e suspeito é morto a tiros em Pindamonhangaba

Vítimas reagiram a assalto, tomaram arma do suspeito e atiraram contra trio. Além do bandido que foi morto, outras duas pessoas participaram do crime – uma também foi alvejada mas segue viva e a outra fugiu. Ladrão tenta assaltar loja, mas tem arma tomada e é morto a tiros em Pindamonhangaba, SP

Um entregador e um cliente reagiram a um assalto a uma loja e mataram um suspeito a tiros nesta quinta-feira (2) em Pindamonhangaba. Uma outra assaltante também foi baleada e um terceiro suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início quando o trio de suspeitos entrou junto na loja e anunciou o assalto. Um entregador do estabelecimento e um cliente reagiram e partiram para cima dos criminosos.

Os dois grupos iniciaram uma briga e, durante a discussão, o funcionário e o cliente conseguiram tomar a arma do trio.

Dois tiros foram disparados. Um deles atingiu a cabeça de um dos criminosos, que morreu no local, e o outro atingiu a mulher, que caiu no chão. Em seguida, ela foi resgatada com vida e encaminhada ao pronto-socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela está presa sob escolta policial.

O outro assaltante fugiu e o cliente que ajudou o funcionário a impedir o assalto também não estava mais na loja quando a PM chegou.

Em depoimento aos policiais, a proprietária do estabelecimento explicou que o trio chegou em um carro do modelo Corsa Classic, mas foi orientado a procurar outro comércio pois a loja estava fechando.

Eles deixaram o local, mas voltaram em seguida anunciando o assalto. A Polícia Militar encontrou R$ 256 e a chave do veículo com o trio. No carro, foram encontrados cinco munições de calibre 37 e 38.

O caso foi registrado como roubo consumado e homicídio na delegacia seccional de Taubaté.

