Entregador é preso após ser flagrado com arma e drogas dentro de baú de moto em Natal

Um homem foi preso nesta quinta-feira (27) em Natal suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Ele trabalha como entregador e foi flagrado transportando drogas que estavam escondidas no cano de uma arma que ele levava no baú da motocicleta.

A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar no conjunto Leningrado, localizado no bairro Planalto. De acordo com a PM, o entregador apresentou comportamento suspeito, o que motivou a fiscalização.

No baú, estavam oito garrafas de whisky e uma arma de fogo. Aos policiais, o entregador afirmou que as bebidas estavam sendo entregues por ele, mas que não sabia como a arma tinha ido parar no baú da moto dele. A droga foi encontrada escondida no cano da arma.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Plantão da Zona Sul. Ele aguarda audiência de custódia e vai responder pelos crimes de porte ilegal de armas e porte de drogas.

As bebidas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN) para saber se são verdadeiras ou não. O homem está detido na DP Zona Sul e aguarda a audiência de custódia. Ele vai responder por porte ilegal de armas e porte de drogas.

