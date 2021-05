Entro quando l’Italia sarà tutta coperta dal 5G

Il governo aggiorna la sua strategia per le connessioni mobili e in banda ultralarga. Ecco tutte le scadenze per dare connettività a scuole, ospedali e isole minori

Verso la Gigabit Society è il nome della nuova Strategia italiana per la banda ultralarga, approvata il 25 maggio dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, che individua le azioni necessarie in sette aree di intervento per realizzare infrastrutture digitali sicure e sostenibili per la connessione del Paese, uno tra i punti cardinali indicati dalla Commissione europea nel 2016 con il piano Gigabit Society e nel 2021 con il Digital compass, nel conseguire la digital transformation.

Il programma, stilato dal ministero per l’Innovazione tecnologica e quello dello Sviluppo economico, prevede cinque nuovi piani di operazioni e ne integra due già in corso, Aree bianche e voucher previsti sin dalla strategia del 2015, ricevendo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una dotazione di 6,7 miliardi di euro. L’obiettivo principale è portare la connettività a 1 Gigabit a tutte le famiglie italiane entro il 2026, in anticipo rispetto al 2030 fissato dalla Commissione per l’Unione europea che richiede parallelamente di garantire la copertura 5G per tutte le zone abitate.

Sono questi infatti i primi due capitoli di intervento della strategia, che include anche un efficientamento della banda ultralarga per scuole, ospedali e isole minori, in base a tempistiche di assegnazione dei bandi entro al più tardi il secondo semestre 2022 e il completamento dei lavori al massimo entro il secondo semestre 2026, se non prima a seconda dei casi.

Al momento solo il 55% delle famiglie è coperto da una rete con velocità superiore a 100 megabit al secondo (Mbit/s) in download e il 22,9% può contare su una connessione fra i 300 Mbit/s e il Gigabit. L’89,6% può accedere a una rete Next generation access (Nga), superiore cioè ai 30 Mbit/s, ma le famiglie con abbonamento di rete fissa ad almeno 100 Mbit/s sono appena il 13%, in largo ritardo rispetto alla media europea (26%).

Aree bianche

Sulla scorta del piano già approvato nel 2015 e dei tre bandi già assegnati a Open Fiber, la strategia si concentra sul rispetto da parte del concessionario delle tempistiche nel portare internet veloce in 7.632 comuni in zone a fallimento di mercato, entro il 2023. Dovranno essere raggiunte 8,4 milioni di unità immobiliari, 74% con tecnologia fiber to the home e 26% fixed wireless access, sfruttando le risorse già assegnate. Per ora i lavori sono stati completati in 3.276 comuni: entro fine 2021 ne saranno coperti 3.655 ed entro la fine dell’anno prossimo, il penultimo, saranno 6.488.

Italia a 1 giga

L’obiettivo è fornire connettività a 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree a fallimento di mercato “grigie e nere” Nga, raggiunte cioè da uno o più operatori in grado di fornire un servizio da almeno 30 Mbit/s in su (interessate 8,5 milioni unità immobiliari).

Il capitolo avrà 3,86 miliardi di euro di risorse e non dovrà sovrapporsi a piani di investimento già progettati dagli operatori da qui al 2026. In seguito alla mappatura dell’esistente e dei progetti, i bandi i gara saranno avviati nell’ultimo trimestre 2021 e aggiudicati entro giugno 2022. Il 100% della copertura nei territori target dovrà essere garantita entro aprile-giugno del 2026.

Italia 5G

Primo paese in Europa ad aver assegnato i diritti d’uso nelle bande di frequenze radio per il 5G, l’Italia ha potuto avviare i primi servizi commerciali in alcune città ma nell’ottica di assicurare la più ampia copertura nella cornice europea, vengono stanziati 2,2 miliardi di euro ripartiti in diversi capitoli.

Al sistema dei corridoi europei 5G vanno 420 milioni; per connettere circa 10mila chilometri di strade extra urbane 5G-ready, vanno altri 600 milioni; per incentivare la realizzazione di infrastrutture mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato andrà un altro miliardo di euro.

In questi mesi si sta completando la mappatura della rete 4G/5G, i bandi di gara saranno avviati entro il gennaio-marzo del 2022. Il termine dei lavori previsto è il secondo trimestre del 2026.

Scuole connesse

Copertura a banda ultralarga di tutti gli edifici scolastici (connettività 1Gbit/s), con servizi di gestione e manutenzione per 5 anni: sono 9mila gli edifici scolastici primari e secondari che verranno coinvolti dalla Gigabit society, per un totale di 261 milioni di euro di investimento. Circa 7.300 dovranno essere anche ristrutturati, a questo scopo.

La prima fase dell’intervento sulle scuole è già stato avviato da Infratel per un costo di 400,4 milioni di euro, approvato dalla Commissione europea, per 35mila edifici scolastici (circa il 78% del totale) Si tratta quindi di un completamento: entro il prossimo trimestre verranno aggiudicati i bandi, i cui lavori vanno conclusi entro la fine del 2025.

Sanità connessa

Uno stanziamento da 501 milioni di euro per portare la connessione a 1 Gbit/s a 12.280 strutture sanitarie: la nuova rete sarà interamente finanziata e di proprietà dello Stato e gestita da uno o più operatori selezionati su principio di competizione e di neutralità tecnologica. Dovranno fornire accesso all’ingrosso attivo e passivo, per almeno sette anni, basato sui prezzi definiti dall’Autorità nazionale di regolamentazione. Entro il prossimo trimestre verranno aggiudicate le gare, il primo 10% dei lavori dovrà essere già avviato a inizio 2023 e la conclusione nell’estate 2025.

Isole minori

Diciotto isole minori prive di fibra ottica saranno rilegate con cavi sottomarini al continente, grazie a un investimento di 60,5 milioni, per installare un backhaul ottico su ciascuna, accessibile a tutti gli operatori. Paradisi della natura mediterranea, mete turistiche super gettonate, ma aree bianche Nga, il piano del governo raggiungerà: Capraia, Favignana, Lipari, Stromboli, Alicudi, Panarea, Filicudi, Salina, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ustica, Ponza, Ventotene, Asinara, Isole Tremiti, Isole Pelagie, isole Sulcitanee. Le gare saranno aggiudicate nel terzo trimestre 2021 e il completamento dei lavori è per ottobre-dicembre 2023.

Voucher a sostegno della domanda

Incentivare l’uso delle tecnologie e dei servizi più avanzati, riducendo il divario delle competenze digitali: è l’obiettivo per piano voucher da circa un miliardo di euro già avviato in prima fase nel 2020, con 200 milioni di euro a favore delle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro, e ancora in corso. Il buono da 500 euro, se riconosciuto, può essere speso suddividendolo in 200 euro per la connettività e 300 euro per il tablet o pc, rispondendo soprattutto alle urgenze della pandemia Covid-19 e del lavoro-studio a distanza per famiglie con connettività inferiore ai 30 Mbit/s.

La seconda fase riguarda le altre famiglie e le piccole e medie imprese, sarà alimentata con 900 milioni di euro in totale ed è stata resa nota agli attori interessati con una consultazione pubblica. Tuttavia, l’iniziativa va ancora definita nelle sue caratteristiche di funzionamento per poter ricevere l’autorizzazione della Commissione europea.