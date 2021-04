enula-tra-leo-gassmann-e-alessandro-cavallo-di-amici,-gli-amori-e-il-curioso-indizio-social

Enula è stata eliminata da Amici 2021 nella puntata in onda sabato 10 aprile, ma dopo l’uscita dal talent è destinata a far parlare non solo per la sua voce. Intorno alla cantante 22enne si sta infatti delineando un triangolo gossip che vede agli altri vertici Leo Gassmann e Alessandro Cavallo. Enula Bareggi è infatti apparsa molto legata al ballerino di Amici nei mesi in casetta, ma ora alcuni indizi portano a pensare che sia essere tornata vicina al cantante figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio, con cui era già fidanzata prima dell’esperienza su Canale 5.

Il legame con Alessandro Cavallo

Gli sguardi di Alessandro nella quarta puntata di Amici, quando Enula confessava tutta la sua paura di fronte alla prospettiva di uscire e tornare alla vita reale, e le tenerezze che i due si sono scambiati prima dell’uscita di lei hanno confermato quello che i fan già avevano notato da tempo. Nel talent tra la cantante e il ballerino è nato un legame speciale (video). In un primo momento la Bareggi sembrava essere interessata ad Esa Abrate, ma poi il rapporto con Alessandro è diventato sempre più forte e i due sono apparsi molto vicini. Dopo l’eliminazione, Enula ha lasciato Amici indossando la felpa e la giacca di Alessandro.

La relazione con Leo Gassmann

In precedenza, però, la voce di Amici è stata fidanzata con Leo Gassmann, anche lui cantante, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 ed ex concorrente di X Factor. Era proprio Enula la ragazza misteriosa al fianco di Gassmann, di cui si parlò nel febbraio 2020. I due hanno sempre mantenuto un profilo basso e, nonostante alcune paparazzate che li hanno sorpresi insieme quando Enula non era ancora così conosciuta (era “solo” l’ex enfante prodige di Io Canto e concorrente di AmaSanremo), non hanno mai confermato pubblicamente la loro relazione.

Il cane di Leo Gassmann nelle Stories di Enula

Non è chiaro quali siano gli attuali rapporti tra Enula e Leo, ma le prime Instagram Stories dopo l’eliminazione mostrano un particolare interessante: nel video in questione, in cui la ragazza ringrazia i fan che l’hanno sostenuta, appare anche Piuma, il cane di Leo Gassmann. Naturalmente la presenza della bestiola non conferma che i due siano ancora insieme (semplicemente, può darsi che Enula condivida la cura di Piuma con Leo), ma tanto è bastato per scatenare la curiosità e la fantasia dei fan. C’è addirittura sogna di vederli tutti e tre a Temptation Island. Di certo, Enula in questo momento appare più interessata a lanciare la sua carriera musicale che non a cavalcare l’onda del gossip.