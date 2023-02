EP FM estreia em São Carlos e Araraquara com programação musical, jornalística e interativa

Sinal da emissora alcança 2 milhões de ouvintes em 42 cidades da região central. Área comercial das rádios busca novas oportunidades para o mercado publicitário. EP FM traz música e informação para São Carlos e região

A EP FM estreou oficialmente a programação nesta segunda-feira (13) em São Carlos (103.9 FM) e Araraquara (95,7 FM), frequências antes ocupadas pela Rede CBN. As emissoras também pode ser ouvidas em qualquer região pela internet.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A grade de programação reúne música, programas de notícias, e interatividade. O sinal da emissora alcança 2 milhões de ouvintes em 42 cidades da região central na área de cobertura da EPTV, afiliada da TV Globo.

EP FM estreia programação em São Carlos e Araraquara (SP)

Rodrigo Sargaço/EPTV

O diretor de Relações Institucionais do Grupo EP, Paulo Brasileiro, disse que o objetivo é atender clientes com uma programação comercial para Araraquara e também diferenciar o conteúdo para São Carlos.

“Todos os clientes vão ter a oportunidade de buscar o seu público, de atingir aquele consumidor que ele tanto deseja”, afirmou.

A área comercial das rádios, com novas oportunidades para o mercado publicitário, é liderada pelo executivo Tiago Somensati. Já a programação musical é conduzida por Walter Ponce, coordenador de programação.

Música e jornalismo

Apresentador de Araraquara César Leite comanda a programação da EP FM durante as manhãs

Rodrigo Sargaço/EPTV

Com mais de 30 anos de carreira, o apresentador César Leite ancora as manhãs da emissora. “A gente está há tanto tempo no rádio, mas um projeto que vem do zero é um recomeço total. Você sente aquela emoção, um misto de medo com alegria, é um pouco de tudo”, disse.

O conteúdo jornalístico sobre o que acontece na região é produzido pela equipe do Grupo EP. A jornalista Claudia Prates informa os ouvintes sobre a previsão do tempo. O apresentador Flávio Mesquita adianta os principais assuntos do Jornal da EPTV. O editor Fabio Rodrigues destaca o conteúdo do g1 São Carlos e Araraquara.

Sobre o Grupo EP

Sinal da emissora alcança 2 milhões de ouvintes em 42 cidades da região central

Reprodução/EPTV

As empresas de mídia do Grupo EP incluem a EPTV, afiliada da Rede Globo, sites Globo (g1 e ge), acidade on, Tudo EP, rádios EP FM e Jovem Pan, OA Eventos e participação na Rede Bahia. A EP Mídia é formada por um conglomerado fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP) há 43 anos, com atuação nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais.

Fazem parte as emissoras de TV e afiliadas da TV Globo: EPTV Campinas, EPTV Ribeirão, EPTV Central e EPTV Sul de Minas e sites Globo.

Além da atuação em TV, o Grupo EP marca presença no rádio: EP FM Araraquara, EP FM São Carlos, CBN Ribeirão, CBN Campinas e Jovem Pan Ribeirão.

Deste portfólio multiplataforma do Grupo EP fazem parte também os portais acidade on e Tudo EP e a empresa de eventos Oceano Azul.

O conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,07% do consumo de todo o país. O Grupo EP tem também participação societária na Rede Bahia.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo