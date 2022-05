Si tratta di una delle spiegazioni avanzate dagli esperti che si stanno occupando di comprendere le cause legate alla misteriosa ondata di casi di epatite che ha riguardato oltre un centinaio di bambini nel Regno Unito e in altri Paesi europei. Intanto, in Italia, è partita un’indagine per verificare se il nostro Paese è, in…

Read More “Epatite acuta bimbi, studio Uk: meno anticorpi contro adenovirus per mascherine e lockdown” »

L’articolo Epatite acuta bimbi, studio Uk: meno anticorpi contro adenovirus per mascherine e lockdown proviene da Grandeinganno.