episodi-disney-channel-natale:-quali-vedere-su-disney+

Cosa c’è di meglio che trascorrere le feste con una bella maratona di episodi natalizi? Nel catalogo di Disney Plus trovi tutti gli episodi speciali di Natale delle serie di Disney Channel e – per i più piccini – di Disney Junior. Per il periodo natalizio Disney Plus ha creato la collezione speciale “I titoli delle feste” dove trovi tutti i film, serie tv, cortometraggi e film d’animazione perfetti per la visione in famiglia durante il Natale.

Tra le novità di dicembre su Disney Plus ci sono Mulan, Fata Madrina Cercasi, Noelle e lo speciale di Natale della serie di High School Musical che fa da ponte tra la prima e la seconda stagione. Se vuoi fare il pieno di spirito natalizio non perderti i migliori film da vedere a Natale su Disney+ e la collezione di episodi speciali di Natale Simpson.

Episodi di Disney Channel da vedere a Natale:

High School Musical The Musical La serie: speciale di natale



Raven – “Regali di Natale” (S1E19)

Zack e Cody al Grand Hotel – “Natale al Tipton” (S1E21)

Kim Possible – “Un Natale molto possibile” (S2E13)

Phineas e Ferb – “Un Natale anche per Danville!” (S2E22)

Phineas e Ferb – “Un Natale in famiglia di Phineas e Ferb!” (S3E17)

Phineas e Ferb – “Acrobazie sul ghiacchio / Felice anno nuovo!” (S4E2)

Buona Fortuna Charlie – “Buona Fortuna Jessie: Natale a New York” (S4E17)

Buona Fortuna Charlie – “Il talent show natalizio” (S3E21)

Jessie – “Natale in casa Ross” (S1E8)

Jessie – “Buona Fortuna Jessie: Natale a New York” (S3E7)



Girl Meets World – “Riley e la famiglia per la feste” (S1E16)

Girl Meets World – “Riley e il Natale di Maya” (S3E18)

Zack e Cody sul ponte di comando – “Il Natale di London” (S3E15)

Bizaardvark – “L’elfo furente” (S1E17)

Bizaardvark – “Il malvagio robot di Natale” (S2E13)

Austin & Ally – “Sviste & Vischio” (S3E5)

Austin & Ally – “Tutti insieme e tanti auguri” (S2E6)

Big Hero 6 – La Serie – “Il regalo” (S2E18)

K.C. Agente Segreto – “Il regalo di Natale di K.C.” (S1E27)

Lilo e Stitch – “Puntale” (S1E21)

Liv e Maddie – “Capodanno con i Rooney!” (S2E7)

Ultimate Spider-Man – “Incubo di Natale” (S3E11)

Avengers Assemble – “Resa dei conti a capodanno” (S4E14)

I Guardiani della Galassia – “Canto di Natale” (S1E26)

Kickin’ it – A colpi di karate – “Lo spirito del Natale” (S2E24)

Episodi di Disney Junior da vedere a Natale:

Topolino e gli Amici del Rally – “Felici turbofeste da Hot Dog Hills / La festività delle Aiutamiche” (S1E23)

Topolino e gli Amici del Rally – “Un Natale pazzerello” (S2E10)

Pj Masks – Superpigiamini – “I superpigiamini salvano il Natale” (parte 1 e 2) (S3E21)

Muppet Babies – “Un Natale molto molto Muppet / Super favolosa sorpresa natalizia per Summer” (S1E17)

Bluey – “Babbo veranda” (S1E52)

La casa di Topolino – “Topolino salva il Natale” (S1E20)

La casa di Topolino – “Il fiocco show di Minni Prima Parte” (S5E5)

La casa di Topolino – “Il fiocco show di Minni Seconda Parte” (S5E6)

Jake e i pirati dell’isola che non c’è – “L’inverno che non c’è / Uncino su…ghiaccio” (S1E24)

Jake e i pirati dell’isola che non c’è – “Capitan Scrooge” (S3E26)

Elena di Avalor – “La bufera di neve” (S2E20)

Dott.ssa Peluche – “Un Natale speciale in casa Peluche” (S2E11)

Puppy Dog Pals – “Un Natale cucciolo / Il chiasso dei latke” (S1E20)

The Lion Guard – “Il Natale di Timon e Pumbaa” (S2E13)

Minnie Toons – “L’albero di Natale” (S3E5)

Henry Mostriciattoli – “Buon Mostronatale” (S1E22)

