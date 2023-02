Com o período de chuvas, que coincide com a revoada das aleluias, que é a época de reprodução desses insetos, a incidência de cupins é bem maior, seja na lavoura ou nas pastagens. Época de chuva favorece proliferação de cupins na zona rural

A época de chuva tem favorecido a proliferação de cupins na zona rural. Os cupins vivem em colônias feitas sob a terra e podem formar montículos em pastos ou nas áreas de cultivos que dificultam a passagem de animais e máquinas.

No Brasil, a Embrapa já catalogou mais de 200 espécies de cupins que se fixam no pasto. Com o período de chuvas, que coincide com a revoada das aleluias, época de reprodução desses insetos, a incidência de cupins é bem maior, seja na lavoura ou nas pastagens.

Depois da revoada, os cupins soltam as asas, acasalam e formam uma outra colônia. A casa subterrânea chega a ser duas vezes maior do que a parte que pode ser vista acima do pasto.

Quando um cupinzeiro aparece, pode ser sinal de que algo não está certo com o solo. De acordo com Luis Gustavo Rossi, zootecnista, uma das formas para corrigir o solo é aumentar o PH utilizando calcário.

Mas, a partir do momento em que a colônia já se instalou na área, destruir essas “casas” é o mais eficiente para o controle do inseto.

