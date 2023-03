equipe-da-prefeitura-de-cardoso-moreira,-vereador-e-policial-militar-sofrem-acidente-de-carro-na-br-101

Carro ocupado pelas vítimas, que saíram com vida, bateu em vacas soltas na pista, na altura de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu, na madrugada desta sexta-feira (24). Carro com equipe do governo de Cardoso Moreira, vereador e PM ficou totalmente destruído após acidente na BR-101

Uma equipe da Prefeitura de Cardoso Moreira, um vereador e um policial militar da cidade se envolveram em um acidente de carro, que bateu em vacas soltas na pista, na madrugada desta sexta-feira (24), na BR-101, altura de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu.

O veículo era dirigido pelo motorista da Prefeitura de Cardoso, Felipe Miranda. No carro, ainda estavam os assessores da Prefeitura Maycon Coelho e Fabio Oliveira; o vereador da cidade, Jô do Pires; e o policial militar, Amaro Benfeita. O acidente ocorreu por volta das 3h20, no km 190, sentido Norte.

Imagens feitas logo após o acidente (vídeo acima) mostram as vítimas ainda esperando atendimento, os animais na pista e o carro com a frente totalmente destruída. Apesar do impacto, todos os ocupantes do veículo saíram com vida.

“Jô, tá chegando a ambulância aqui, tá, Jô, fica tranquilo! Meu Deus do céu, que livramento, gente! Uma vaca aqui, vaca morta lá. Isso aqui foi o caminhão que arrastou. Olha o carro, gente, só Deus!”, disse o assessor Maycon Coelho, que gravou vídeo após o acidente, tranquilizando o vereador, que estava ferido, e mostrando a destruição no local do acidente.

As vítimas foram liberadas do hospital após receber atendimento médico. Dentro de uma van, que foi enviada pela Prefeitura de Cardoso Moreira para buscá-los, eles fizeram vídeo agradecendo o apoio da prefeita Geane Cordeiro Vincler e de todos que enviaram mensagens, preocupados com o estado de saúde deles.

“Galera, em nome de todos, obrigada de coração, a gente tá indo pra casa”, “O importante é nossas vidas”, “Papai do céu estava de frente e nada mais grave aconteceu com a gente, tá?”, “Deus livrou a gente da morte mesmo”, “Aproveitar para agradecer a prefeita Geane, que ligou pra nós, chorou muito, apenas chorou, pediu para ver um por um”, disseram as vítimas, aliviadas enquanto voltavam para casa dentro da van (vídeo acima).

Ao g1, a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, disse que quatro bovinos morreram no acidente e dois foram removidos por populares com escoriações.

Houve interdição da faixa da direta durante o atendimento à ocorrência, com liberação às 5h24. Não houve retenção no período.

Animais na pista

Sobre a presença de animais de grande porte soltos na pista, como equinos e bovinos, a Arteris Fluminense explica que, de acordo com o contrato de concessão, é fornecido apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a apreensão dos animais.

A concessionária informou ainda ao g1, que mantém carretas especiais que auxiliam o trabalho de recolhimento dos animais na via.

“Os animais encontrados às margens da rodovia, que coloquem em risco a segurança dos usuários, são recolhidos (ou afugentados) e levados para os currais de Tanguá ou CCZ de Campos dos Goytacazes”, explica a Arteris.

A orientação para os usuários que avistarem animais soltos é ligar para o 0800 282 0101 (ligação gratuita com atendimento 24h). Outra orientação aos motoristas é “desacelerar o veículo gradualmente quando um animal for avistado, sem acionar a buzina ou piscar os faróis – essas atitudes podem assustá-lo e causar acidentes”.

A concessionária ressalta também sobre a responsabilidade em caso de acidente, lembrando o que diz o Artigo 936 do Código Civil: “o dono, ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”

