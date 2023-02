equipe-do-globo-rural-relembra-desafios-da-jornada-pelo-pantanal-em-1984-e-38-anos-depois

Série exibida em julho de 2022 acompanhou uma comitiva em Mato Grosso do Sul, que contou com algumas vantagens do avanço da tecnologia que não eram nem sonhadas nos anos 80. Na ocasião, o g1 reuniu parte das equipes para relembrar as jornadas. Pantanal de 1984 X 2022

“Não tinha drone naquela época (…) Me colocaram numa árvore, eu fiquei lá em cima. Falei: “Agora traz a boiada. Aí a boiada foi passando por baixo, eu fui acompanhando. Foi a cena mais alta que eu consegui”, descreve o repórter cinematográfico Jorge dos Santos sobre a aventura que foi filmar no Pantanal em 1984 para o Globo Rural.

Sem drone, sem celular e nem internet… Mas será que muita coisa mudou desde então? O g1 reuniu Santos e o repórter Edson Ferraz, que fez uma jornada semelhante em 2022, também para o programa.

Junto com Lucas Battaglin, que editou a série de reportagens de 1984 e é o atual editor-chefe do Globo Rural, eles compararam as duas viagens.

Da esq para dir: Jorge dos Santos, Lucas Battaglin e Edson Ferraz falam sobre as reportagens no Pantanal em 1984 e 2022

Celso Tavares/g1

No vídeo acima, saiba o que cada um viu no Pantanal de sua época. Abaixo, eles contam os desafios para acompanhar uma boiada hoje e 38 anos atrás.

O que mudou com a tecnologia 38 anos depois

Reveja abaixo as séries de 2022 e de 1984.

2022

Episódio 1 – Por dentro do Pantanal: Globo Rural acompanha uma comitiva de boiadeiros em Mato Grosso do Sul

Facão na cintura e berrante na mão: conheça o dia a dia dos peões em uma comitiva

Veja como a seca vem mudando o Pantanal e seus impactos no rebanho

1984

Globo Rural no Pantanal em 1984 – parte 1

Globo Rural no Pantanal em 1984 – parte 2

Globo Rural no Pantanal em 1984 – parte 3

Globo Rural no Pantanal em 1984 – parte 4

Globo Rural no Pantanal em 1984 – parte final

Vittorio Ferla