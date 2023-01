Equipe fullREPEL estreia na etapa de Goiânia da Stock Car 2017

Patrocinados pela Universal Chemical, os jovens pilotos Guilherme Salas e Gabriel Casagrande participaram das provas de abertura da competição.

Circuito de Goiânia é um dos mais conhecidos dos amantes do automobilismo (Foto: Divulgação/Vicar)

O fim de semana foi de rodada dupla da Stock Car no Autódromo Internacional de Goiânia, um dos circuitos mais conhecidos e que traz mais boas recordações aos amantes do automobilismo. Com o patrocínio da Universal Chemical, a equipe fullREPEL/Vogel Motosport entrou nas pistas com o piloto Guilherme Salas e também apoiando, com UM® e fullREPEL, o piloto Gabriel Casagrande.

Considerado uma das grandes revelações do automobilismo nacional da atualidade, Guilherme Salas tem 22 anos, é natural de Jundiaí e estreou no kartismo em 2001. De lá para cá, foram quase 20 títulos de campeonatos de kart, com passagens pela extinta Fórmula Futuro, pela Sprint Race Brasil, pelo Campeonato Brasileiro de Turismo (antiga Stock Car Light) e pela categoria principal da Stock Car.

Também aos 22 anos, Gabriel Casagrande está indo para a sua quarta temporada na maior categoria do país. Além da Stock Car, já disputou diversas modalidades do automobilismo, como kart, Fórmula Renault e Turismo, conquistando vários campeonatos e vice-campeonatos.

Guilherme Salas é natural de Jundiaí e estreou no kartismo em 2001 (Foto: Divulgação)

CampeõesCompletando 10 anos de Stock Car, o campeão da primeira rodada, Daniel Serra, largou na frente e conseguiu escapar da confusão na primeira volta, liderando a prova do início ao fim. Na segunda bateria, que vale 10 pontos a menos no campeonato, dobradinha da equipe Shell Racing com Ricardo Zonta (que havia abandonado a primeira prova devido a um acidente) em primeiro e Átila Abreu em segundo. Max Wilson ficou com a terceira posição.

Confira os resultados da equipe fullREPEL/Vogel Motorsport na etapa de abertura da competição:

Primeira corrida

14 – Guilherme Salas – a 36s.01

29 – Gabriel CasagrandeSegunda corrida

22 – Gabriel Casagrande – a 4 voltas

30 – Guilherme SalasClassificação geral

18 – Guilherme Salas – 7 pontos

29 – Gabriel Casagrande – 0 pontos

Gabriel Casagrande está indo para a quarta temporada na Stock Car (Foto: Divulgação)

Vittorio Rienzo