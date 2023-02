Equipes atuam no rescaldo de estragos causados por chuva e arrecadam doações para desalojados em Piracaia

De acordo com a prefeitura, os itens mais necessários no momento são colchões, travesseiros, lençóis, cobertores e produtos de higiene pessoal. Chuva alagou ruas em Piracaia

A forte chuva registrada nesta quarta-feira (1°) provocou alagamentos e causou transtornos em Piracaia. Nesta quinta, um dia após o temporal, equipes da prefeitura atuam no rescaldo de estragos e auxiliam as famílias que ficaram desalojadas.

O temporal, que teve início no fim da tarde e continuou durante a noite, provocou diversos alagamentos em casas e comércios, além de ter deixado veículos submersos nas vias da região central.

De acordo com a Defesa Civil, a vazão do Rio Cachoeira, que corta a cidade, foi de 18 metros cúbicos por segundo depois das chuvas. A vazão considerada normal é de seis metros cúbicos por segundo.

Piracaia inicia trabalhos de reparo após fortes chuvas e arrecada doações para família desalojadas

A prefeitura informou também que há famílias desalojadas (não foi informado o número total). Por conta disso, um abrigo foi montado no centro esportivo do Embasa, onde atualmente está uma família. Outras foram para a casa de parentes.

Para auxiliar as famílias atingidas, a gestão tem arrecadado doações. Colchões, travesseiros, produtos de higiene pessoal, lençóis e cobertores estão entre os itens mais necessários.

Em caso de emergência, os moradores da região deve entrar em contato por meio do telefone 153.

Chuva deixa carros submersos em Piracaia

