Equipes de resgate seguem a busca por soterrados no Litoral Norte de SP; número de mortos chega a 37

São Sebastião teve 36 vítimas e Ubatuba, uma. Dezenas ficaram sob os escombros, e trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios foram interditados. Volume recorde de chuva castigou o Litoral Norte; veja as principais informações sobre a tragédia. Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Equipes de resgate continuam, nesta segunda-feira (20), a busca por sobreviventes após o forte temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. Ao menos 36 pessoas morreram e 560 tiveram que sair de casa, entre desabrigados e desalojados.

Além das mortes, ao menos 40 pessoas estavam desaparecidas, sendo 36 na Vila do Sahy e outras quatro em Juquehy.

Em São Sebastião, fortemente afetada pelas chuvas, os corpos de 11 dos 35 mortos na cidade foram levados para o Instituto Médico Legal. Ao menos quatro das vítimas são crianças. O trabalho de identificação deve ser feito nesta segunda, assim como o transporte dos demais corpos.

Na costa sul do município, onde a situação é crítica, moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico. O volume de chuva na cidade foi de 627 milímetros, o dobro esperado para o mês.

Veja fotos da situação em São Sebastião após chuvas

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva entre sábado e domingo superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do Litoral Norte (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba), região fortemente castigada pelos temporais.

As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Apenas a Tamoios foi totalmente liberada, por volta das 21h30.

Veja, abaixo, as principais informações sobre a tragédia:

No Litoral Norte, morreram ao menos 36 pessoas, sendo 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba, informaram as prefeituras.

Uma das vítimas é uma menina de 7 anos que, na madrugada deste domingo, teve a casa destruída por uma pedra de duas toneladas em Ubatuba. Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos morreu depois que a casa dela foi atingida por uma árvore.

Em São Sebastião, uma criança de 2 anos foi resgatada após ter ficado horas sob os escombros. Também na cidade, as equipes resgataram uma mulher em trabalho de parto que estava isolada — a mãe e o bebê ficaram bem.

Segundo o governo estadual, mais de 560 pessoas precisaram deixar suas casas no litoral. De acordo com registros oficiais, 228 pessoas ficaram desalojadas, e 338, desabrigadas.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), afirmou neste domingo que 50 casas desabaram na cidade e disse: “Cena assustadora”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Helicópteros da PM enfrentaram dificuldades para resgatar vítimas devido ao tempo fechado. O Exército enviou aeronaves para ajudar nos trabalhos. A operação de buscas em São Sebastião e Ubatuba envolve mais de 100 bombeiros.

Em vários pontos do litoral paulista, houve registros de falta de água, luz e sinal de celular.

O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, viajaram neste domingo para São Sebastião. Um comitê de gerenciamento de ações foi montado para atender aos desabrigados e aos desalojados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deve viajar ao litoral de SP nesta segunda-feira (20) e que o governo federal está à disposição para atuar nas áreas atingidas.

As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela cancelaram a programação de carnaval de domingo. A previsão é que a agenda dos próximos dias seja reavaliada na manhã desta segunda.

Veja, mais abaixo nesta reportagem, a situação das cidades atingidas pelas chuvas.

COMO AJUDAR: cidades arrecadam doações para famílias desalojadas

VEJA TAMBÉM:

Fotos dos estragos causados pelas chuvas em SP

A situação das estradas no litoral de SP

Chuvas causam mortes e deixam desabrigados no litoral de SP

Guilherme Luiz Pinheiro e Gabs/Arte g1

Em São Sebastião, mortos e desabrigados

Bombeiros buscam vítimas de desmoronamento em São Sebastião

Pelo menos 35 pessoas morreram na cidade de São Sebastião por causa das chuvas. Entre as vítimas, está uma mulher de 35 anos que teve a casa atingida por uma árvore. De acordo com o prefeito do município, Felipe Augusto, casas desabaram e pessoas ficaram desabrigadas.

Pelos menos 35 pessoas morreram.

50 casas desabaram, outras ficaram em risco.

Segundo o prefeito, dezenas de pessoas ficaram sob escombros.

O acesso à cidade também foi bloqueado em alguns pontos, devido à queda de barreiras.

De acordo com a Defesa Civil, choveu 600 milímetros na cidade nas últimas 24 horas.

Com o tempo chuvoso e ventos fortes, os helicópteros de resgate que foram acionados pela prefeitura de São Sebastião não estavam conseguindo chegar na costa sul, onde havia pessoas embaixo dos escombros.

Uma criança de dois anos foi resgatada debaixo dos escombros no bairro Vila Sahy, na tarde de domingo, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada até o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre o estado de saúde da criança.

Já no bairro de Maresias, o resgate envolveu uma mulher em trabalho de parto que estava isolada. A mãe e a criança chegaram a ser encaminhadas para o Hospital Regional do Litoral Norte, mas, como estavam com quadro de saúde estável, acabaram sendo transferidas para um hospital local.

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião

Em Boiçucanga, os telefones ficaram sem serviço durante algumas horas. O comércio no local foi fechado após os alagamentos.

Na praia Juquehy, também em São Sebastião, vários carros ficaram submersos durante as chuvas de domingo, que deixaram ruas alagadas. Algumas áreas ficaram sem sinal de celular em parte do dia (veja mais nos vídeos abaixo).

São Sebastião é cidade mais atingida por chuvas no Litoral Norte paulista com 35 mortos

Carros ficam submersos em Juquehy, no Litoral Norte de São Paulo

Morte em Ubatuba

Imagens aéreas mostram Ubatuba alagada, no Litoral Norte

Uma criança de 7 anos morreu na madrugada deste domingo depois de uma pedra deslizar e atingir a casa onde ela estava, no bairro Estufa 2, em Ubatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou devido às chuvas e caiu em cima da residência onde a criança e sua família estavam. A menina, segundo a corporação, foi atingida pela pedra na cabeça e morreu no local.

Ilhabela em estado de atenção

Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção

Divulgação/Prefeitura de Ilhabela

A região Sul de Ilhabela (SP) está em estado de atenção devido à forte chuva que caiu na cidade nas últimas horas — foram 336 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A Defesa Civil da cidade atende ocorrências de quedas de galhos e postes da rede elétrica na região e monitora as áreas de risco.

O transporte público da Barra Velha ao Borrifos está fora de operação e sem previsão de normalização.

O abastecimento de água na cidade foi interrompido.

A programação de Carnaval, com Marchinhas e o Banho da Dorotéia, marcado para a tarde de domingo (19), foi cancelada.

Alagamentos na Baixada Santista

A Baixada Santista teve mais de 16 horas de chuva desde a tarde de sábado (18). As tempestades, acompanhadas de vento, deixaram cidades alagadas e causaram queda de barreiras e de árvores. Em alguns locais, moradores reclamaram de quedas de luz.

Em Bertioga, a prefeitura declarou estado de emergência, após deslizamentos que deixaram desabrigados, e cancelou o Carnaval.

Em Santos, a prefeitura informou que choveu 173,2 mm nas últimas 72 horas. Os morros ficaram em estado de atenção, e as áreas de encostas ficaram sob monitoramento.

Em São Vicente, houve registros de alagamentos, e o município entrou em estado de atenção.

Em Itanhaém, a prefeitura cancelou parte da programação de carnaval.

Estradas afetadas

A chuva provocou interdições nas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Apenas a Tamoios foi totalmente liberada para o tráfego, por volta das 21h30 de domingo. Houve alagamentos, queda de barreiras e de árvores.

Veja a situação nas rodovias afetadas:

Mogi-Bertioga (SP-098);

Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-055);

Rio-Santos (BR-101);

Tamoios (SP-099).

Rotas alternativas:

De Toque Toque (km 140) para São Sebastião, a alternativa é pela Tamoios.

De Juquehy (km 178) para Bertioga, a alternativa é o sistema Anchieta/Imigrantes.

Por volta das 20h45 deste domingo, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou, na conta oficial do órgão no Twitter:

“Km 181 [da Rio-Santos] – Equipes seguem em orientação aos usuários. Quem está entre as praias de Juquehy (km 176) e Toque Toque (km 140), ou seja, praias de Barra do Sahy, da Baleia, Camburi, Boiçucanga, Praia Brava e Maresias, não tem rotas alternativas neste momento.”

Initial plugin text

Initial plugin text

Initial plugin text

Erosão e deslizamento interditam rodovia Mogi-Bertioga

Arte g1

Veja, abaixo, imagens de bloqueios nas estradas:

Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba

Divulgação/DER

Rodovia fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem a Baixada Santista

Aconteceu em Bertioga

Rodovia fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem a Baixada Santista

Aconteceu em Bertioga

Vittorio Rienzo