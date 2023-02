Equipes do DER trabalham na remoção de rochas, reconstrução de pavimento e implantação de tela na Mogi-Bertioga

Segundo Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, as obras têm investimento previsto de R$ 9,4 milhões. A rodovia está interditada nos dois sentidos, entre os quilômetros 77, em Mogi das Cruzes, e 98, já em Bertioga. Bloqueio no trecho do KM 77 na Rodovia Mogi-Bertioga

TV Diário

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou os trabalho para a recuperação da Rodovia Mogi-Bertioga nos trechos onde houve a interrupção total do tráfego devido às chuvas do dia 19, no último dia 21. Segundo o DER, atualmente as equipes do órgão trabalham na remoção de rochas, reconstrução de pavimento e implantação de tela.

Dois dias após as fortes chuvas no Litoral Norte, que causaram dezenas de mortes, intervenções em rodovias e o rompimento da tubulação na Mogi-Bertioga, foram iniciadas as obras para recuperar o trecho.

A rodovia está interditada nos dois sentidos, entre os kms 77, em Mogi das Cruzes, e 98, já em Bertioga. O DER informou que a atual gestão do órgão já iniciou um estudo para investir na ampliação da segurança na Rodovia Mogi-Bertioga, uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o Litoral..

LEIA TAMBÉM:

Após estragos da chuva, liberação da Mogi-Bertioga deve levar dois meses

Com interdição da Mogi-Bertioga, oferta de ônibus para o litoral cai e preço sobe na Rodoviária de Mogi

As equipes do departamento trabalham com sete máquinas, 12 caminhões e mais de 50 funcionários no local, além de dois engenheiros e técnicos. O investimento é de R$ 9,4 milhões. As intervenções terão duração de até 180 dias, sendo a desobstrução parcial prevista em dois meses. Também estão sendo realizados serviços de remoção de rochas, reconstrução de pavimento e implantação de tela, entre outros, em diversos pontos da via entre os kms 69 e 90.

O DER ainda disse que tem trabalhado para manter a segurança da Rodovia Mogi-Bertioga. Antes das fortes chuvas, o órgão já vinha executando obras como a de canalização com duplicação da capacidade de vazão das tubulações, que passam de 1 metro de seção para 2 metros, na altura do km 69,50.

Rodovia Mogi-Bertioga precisou ser interditada após rompimento de tubulação durante chuva

José Antônio de Assis/TV Diário

Estragos na rodovia

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a galeria pluvial da rodovia não deu conta da quantidade de chuva e se rompeu. O asfalto cedeu na altura do km 82, no trecho de Biritiba-Mirim .

Além deste ponto, a chuva também provocou interdição parcial nos kms 90 e 91 por causa de queda de barreira e, no km 87, devido a uma erosão.

Erosão e deslizamento interditam rodovia Mogi-Bertioga

Arte/g1

Alternativas para motoristas

A Mogi-Bertioga está interditada a partir do km77, ainda em Mogi das Cruzes. O DER informou que caso precise se deslocar, o motorista deve utilizar as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Para quem precisa ir ao Litoral Norte a opção é a Tamoios.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano