Equipes fazem levantamento para identificar bairros com maior infestação do Aedes em Araguaína

Cerca de 140 profissionais devem visitar 20% das casas de cada bairro da cidade. Em dezembro de 2022, a infestação de 8,9%. Agentes começaram o levantamento nesta semana

Marcos Sandes/Secom Araguaína

Diversas campanhas alertam que a maior quantidade de focos do mosquito Aedes aegypti são encontrados dentro das casas. Mesmo assim, agentes de endemias de Araguaína, no norte do estado, encontraram lugares que armazenam água parada na maioria dos bairros da cidade.

Nesta semana, as equipes realizam da Secretaria da Saúde de Araguaína realizam coletas nas casas para o Levantamento de Índices Rápido para Aedes Aegypti (LIRAa). Cerca de 140 profissionais devem visitar 20% das casas de cada bairro da cidade.

Os resultados vão mostrar quais setores da cidade estão com maior índice do mosquito. Assim, vão ser definidas estratégias para o combate ao Aedes, transmissor da dengue, chikungunua e zika.

“O LIRAa vai identificar quais são os bairros mais infestados para que possamos focar nas ações de controle das arboviroses e direcionar os trabalhos ao longo do ano”, explicou Mariana Parente, médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses.

O levantamento é feito seis vezes por ano e em dezembro de 2022, a infestação em Araguaína era de 8,9%. O número está bem acima do aceitável pelo Ministério da Saúde, que é de no máximo 0,9%.

Para combater o alto índice de infestação do mosquito na cidade, o carro fumacê está circulando em 22 bairros de Araguaína.

Casos em 2022

Em Araguaína, os casos de dengue de 2021 para 2022 aumentaram 22%. Os diagnósticos de chikungunya, doença que também é transmitida pelo Aedes, cresceu 600%.

Em todo o estado, no ano passado foram confirmados 19.925 casos de dengue, com oito mortes pela doença. Para chikungunya, houve 3.778 confirmações e quanto à zika, 86 casos. Para essa última doença, dez gestantes tiveram diagnóstico positivo.

