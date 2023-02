Equipes interditam ruas e avenidas para obras após fortes chuvas em Bauru

Vários trechos foram bloqueados para obras, reparos e retirada de árvores após a tempestade desta sexta-feira (3); confira as interdições. Interdições de ruas e avenidas dificultam trânsito em Bauru

Arquivo pessoal e Prefeitura de Bauru /Divulgação

Ruas e avenidas de Bauru (SP) foram interditadas para obras, reparos e retirada de árvores após a forte chuva desta sexta-feira (3), o que está dificultando o trânsito na cidade. A Emdurb pede atenção aos motoristas nos trechos listados abaixo.

Na cidade, a Antônio Alves, uma das principais ruas do centro, foi interditada pela metade para troca de postes de luz neste sábado (4). Conforme os moradores relataram à reportagem, a rua foi fechada até a quadra 18.

O g1 questionou a Emdurb, que informou que os desvios estão sendo feitos pela Rua Rio Branco. O g1 também questionou a Companhia Paulista de Luz e Força (CPFL), que informou que as trocas devem ser concluídas até as 18h.

Rua Antônio Alves foi interditada pela metade para troca de postes de luz em Bauru

Arquivo pessoal

Ainda neste sábado, um caminhão bateu contra um semáforo na marginal da Rodovia Cesário José de Castilho, que dá acesso para a Vila São Paulo e Quinta da Bela Olinda.

O semáforo parou de funcionar e, por isso, a Emdurb precisou interditar a via até a finalização do conserto. Não foi apresentada previsão para conclusão do serviço.

Caminhão trombou contra um semáforo em Bauru

Prefeitura de Bauru /Divulgação

A equipe também precisou interditar a alça de acesso da Avenida Cruzeiro do Sul para a marginal da Rodovia Marechal Rondon, sentido oeste, após um buraco se abrir.

Os funcionários trabalham na manutenção do sistema de águas pluviais e a interdição segue até segunda-feira (6).

Equipe precisa interditar alça de acesso após buraco se abrir em Bauru

Prefeitura de Bauru /Divulgação

Na Avenida Rodrigues Alves, próximo ao Horto Florestal, a queda de um grande eucalipto interditou a via nos dois sentidos.

Equipes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e o Corpo de Bombeiros trabalharam no local para liberar a via. O serviço foi concluído ainda na manhã deste sábado (4).

Queda de um grande eucalipto interditou a Rodrigues Alves em dois sentidos em Bauru

Arquivo pessoal

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano