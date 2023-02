Equipes trabalham para remontar estrutura de Carnaval derrubada durante temporal em Dianópolis

Os trabalhos para deixar a estrutura pronta foram intensificados. A folia na cidade começa na sexta-feira, dia 17 de fevereiro; o cantor Jammil está entre as atrações. Prefeitura de Dianópolis trabalha na remontagem da estrutura danificada por temporal

Equipes estão trabalhando para remontar a estrutura de Carnaval, danificada durante um temporal em Dianópolis, na última segunda-feira (6). A chuva, acompanhada de ventos fortes, derrubou parte das tendas montadas na Rua João Rodrigues, no entorno da Praça Abílio Wolney.

Por causa da ventania, algumas tendas caíram sobre telhados de residências e atingiu fios elétricos. Setores próximos tiveram queda de energia.

Os trabalhos para deixar a estrutura pronta foram intensificados. Até porque a folia na cidade começa na sexta-feira, dia 17 de fevereiro.

Situação em que ficou as tendas em Dianópolis

Divulgação

Equipes trabalham para remontar estrutura de Carnaval, danificada durante temporal em Dianópolis

Reprodução/TV Anhanguera

“A estrutura será montada novamente, será erguida para que possamos ter total segurança, como deve ser. Gostaria de convidar todos vocês para o DianoFolia 2023. Nós teremos direto do circuito da folia, várias bandas. Na primeira noite, teremos Jammil, teremos também as bandas locais para podermos valorizar a arte. Teremos também os blocos carnavalescos”, disse o secretário do Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Dianópolis, Magno Moura.

A folia em Dianópolis é tradicional e atrai milhares de turistas de várias partes do Brasil. Neste ano, os foliões poderão cantar: “Sou praieiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais o que?”, junto com o cantor Jammil.

O cantor Tetezinho, que fez história em outros carnaváis da cidade, sobe ao palco mais uma vez para animar ainda mais a festa.

