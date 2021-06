Era Becky in Pappa e Ciccia, la ricordate? Sono trascorsi circa 30 anni dalla prima messa in onda della serie tv: guardate com’è diventata oggi l’attrice!

Com’è diventata oggi Becky di Pappa e Ciccia: sono passati più di 30 anni, ecco una foto oggi! (fonte foto Instagram)

La sit com statunitense andata in onda per ben dieci stagioni dall’88 fino alla fine degli anni ’90 è stata una delle più divertenti. Ha vinto numerosi Emmy Awards la serie che vede come protagonista la famiglia Conner. Tra comicità e dramma, ha regalato intrattenimento e temi importanti ai milioni di telespettatori che l’hanno seguita. Tra i protagonisti di Pappa e Ciccia c’è anche Becky Conner, interpretata dall’attrice Lecy Goranson. La primogenita della famiglia interessata a trucco, moda e bei ragazzi, è bravissima a scuola. Ma com’è diventata oggi l’attrice?

Era Becky in Pappa e Ciccia: sono trascorsi circa 30 anni, sapete com’è oggi?

Rebecca Becky Conner Healy è la primogenita della famiglia Conner, protagonista della serie tv degli anni ’80-’90 Pappa e Ciccia. Il ruolo è interpretato da Lecy Goranson, figlia dell’attrice Terria Joseph e Craig Cook, assistente di volo. Lecy ha iniziato la sua carriera da attrice proprio recitando in Pappa e Ciccia: in seguito ha interpretato il ruolo di Candace in Boys Don’t Cry.

Ma com’è diventata oggi l’attrice? Tutti la ricordano bambina! Ecco un suo selfie pubblicato sul canale Instagram personale:

Amante di gatti, cani e buon cibo, sui social l’attrice è molto attiva. Lecy, dopo i ruoli da protagonista nelle serie tv, ha recitato anche in diversi film ed in Law & Order : Speciale Victims Unit, Sex and the City, Damages e Fringe.

Sulla sua vita conosciamo ben poco. Da Wikipedia leggiamo che che è stata sposata: il matrimonio però non è durato a lungo. Poco dopo ha divorziato.