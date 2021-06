Era Carol Hathaway in E.R. – Medici in prima linea: sono passati 21 anni, oggi la ritroviamo così

E’ stata tra i personaggi più amati della famosa serie E.R. – Medici in prima linea: rivediamola oggi a distanza di ben 21 anni.

E’ stata Carol Hathaway in E.R. – Medici in prima linea: sono passati 21 anni, oggi la ritroviamo così (Instagram)

L’abbiamo conosciuta sul set della seguitissima serie statunitense E.R. – Medici in prima linea e moltissimi la ricordano ancora oggi come la mitica infermiera Carol.

Leggi anche—->>>George Clooney, la notizia fa il giro del mondo: riguarda sua moglie

Al telefilm che le ha dato notorietà mondiale Julianna Margulies approda nel primo episodio andato in onda nel 1994. Nonostante inizialmente dovesse partecipare solo ad una puntata, vi rimarrà per ben 6 stagioni, fino al 2000. L’accoglienza favorevole da parte del pubblico portò alla decisione di modificare la trama della serie e Julianna ottiene perfino una nomination all’Emmy per ogni stagione vincendo tra l’altro il primo anno.

Dall’abbandono di E.R. della Margulies sono trascorsi ormai 21 anni, siete curiosi di scoprire come si mostra oggi? Resterete sbalorditi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Julianna Margulies oggi: com’è diventata l’infermiera Carol di E.R.

Altro ruolo importante per la sua carriera è stato quello di Alicia Florrick nella serie tv The Good Wife, grazie al quale vince il Golden Globe 2010 come miglior attrice in una serie drammatica, nel 2011 e nel 2014 invece ottiene l’Emmy Award nella stessa categoria.

Leggi anche—–>>>È stato uno dei protagonisti di “Hunger Games”: ricordate com’era Josh Hutcherson agli inizi della sua carriera?

Sposata dal 2007 con Keith Lieberthal, da lui ha avuto un figlio nato il 17 gennaio 2008. La splendida attrice 55enne di origine austriaca, ungherese e rumena ancora oggi è una splendida donna dal fascino incredibile. Lo si può comprovare sul suo seguitissimo profilo Instagram dove si mostra in forma smagliante.

Era Carol Hathaway in E.R. – Medici in prima linea: sono passati 21 anni, oggi la ritroviamo proprio così (Instagram)

Non trovate anche voi che sia ancora splendida?