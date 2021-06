era-darlene-nella-sit-com-pappa-e-ciccia:-oggi-ha-46-anni,-resterete-sorpresi

Per tanti anni è stata Darlene, la figlia dei Conner nell’amatissima serie statunitense Pappa e Ciccia: ecco l’attrice Sara Gilbert oggi.

Era Darlene nell’amatissima sit-com Pappa e Ciccia: com’è oggi a 46 anni (Youtube)

Agli inizi degli anni ’90 sbarcava su Canale 5 una sit-com destinata ad essere ricordata ancora oggi come una delle più divertenti in assoluto. Stiamo parlando di Pappa e Ciccia, il cui nome negli Stati Uniti era Roseanne dal nome della sua protagonista (la simpaticissima “Annarosa” nella versione italiana).

Quest’ultima era la signora Conner, moglie di Dan e madre di Becky, D.J. e Darlene. Una sit-com che conquistò davvero tutti: oltre a garantire tante risate, aveva anche il pregio di trattare temi importanti a livello sociale come l’obesità, la condizione femminile, l’omosessualità. Insomma, sicuramente un progetto rivoluzionario, molto meno superficiale di quello che si possa pensare nonostante lo sfondo comico in cui si muovevano i suoi personaggi.

In Italia il telefilm è andato in onda fino al 1998 e molti si chiedono che fine abbiano fatto gli attori del cast. In questo articolo vogliamo parlarvi di Sara Gilbert, l’attrice che vestiva i panni di Darlene, secondogenita dei Conner.

Ricordate Darlene nell’amatissima sit-com Pappa e Ciccia? Ecco com’è cambiata dopo 24 anni

Darlene era interpretata da Sara Gilbert, attrice, regista e sceneggiatrice statunitense. Nata dal secondo matrimonio di sua madre, l’attrice Barbara Crane, il suo cognome in realtà è Abeles. Gilbert è infatti il cognome del precedente marito della donna. Da parte di sua madre, Sara ha due fratelli, Melissa e Jonathan Gilbert: sua sorella recitava nella serie “La casa nella prateria” ed è proprio guardandola che decide di voler diventare anche lei attrice.

Laureata in Storia dell’arte alla prestigiosa Università di Yale, si è specializzata in fotografia. Appena tredicenne entra nel cast di Pappa e Ciccia col ruolo di Darlene, personaggio importantissimo nelle vicende della famiglia Conner.

Era Darlene nel telefilm Pappa e Ciccia: oggi ha 46 anni, resterete sorpresi (Instagram)

Oggi la Gilbert ha 46 anni, ma sbirciando sul suo profilo Instagram si può notare che somiglia ancora tantissimo a quando era adolescente. Complimenti!