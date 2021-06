era-“doug”-il-fratello-di-pacey-in-“dawson’s-creek”:-sapete-in-quale-celebre-e-amatissimo-film-ha-recitato?

“Dawson’s Creek” vantava un cast vasto con molti personaggi amatissimi: ricordate “Doug” il fratello di Pacey, sapete in quale celebre e amatissimo film ha recitato Dylan Neal?

Era il fratello di Pacey in Dawson’s Creek: in quale celebre e amatissimo film ha recitato Dylan Neal? (fonte getty)

Pacey era senza dubbio uno dei personaggi più amati di Dawson’s Creek e la sua storia d’amore con la bella e dolce Joey ha fatto sognare il pubblico. I telespettatori ricorderanno senza dubbio la sua famiglia, dal padre, sceriffo, arrogante e cinico, a suo fratello, Doug, anche lui poliziotto. Proprio quest’ultimo, che in un primo momento appare paternalista e un po’ antipatico, si rivela poi un ragazzo dal cuore d’oro e dalle tante fragilità che troverà il suo lieto fine con Jack. Nei panni di “Doug” c’era l’affascinante Dylan Neal: sapete in quale celebre e amatissimo film ha recitato negli ultimi anni? Incredibile!

Dylan Neal: sapete in quale celebre e amatissimo film ha recitato?

Il talentuoso e affascinante attore classe 1969 ha iniziato la sua carriera prendendo parte al celebre “Beautiful”. Lo abbiamo poi ammirato in “Hyperion Bay” e “Sabrina vita da strega”. Al cinema, ha recitato in alcuni film come “40 giorni e 40 notti” e “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini”. Ma ha recitato anche in diverse pellicole televisive, come “The President’s Man” e “Invasion – Il giorno delle locuste”. Ha poi preso parte a molte serie televisive amatissime, come “Motive”, “Bones”, “90210”.

Il talentuoso attore, però, negli ultimi anni ha recitato in una trilogia di film davvero celebri e amatissimi. Sebbene si trattasse di un ruolo minore, il pubblico è stato entusiasta di rivederlo sul grande schermo. Di che parliamo? Della celebre saga di “Cinquanta sfumature” tratta dagli omonimi libri. Dylan Neal interpretava il nuovo marito della madre della protagonista, Anastasia: Bob Adams. Lo avevate riconosciuto?

Sempre affascinante e ricco di talento, il bellissimo Dylan Neal è ancora un volto amatissimo del panorama artistico americano!