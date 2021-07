Era “Freddie” di “ICarly”: oggi è sposato ed è diventato papà, riuscite a riconoscere Nathan Kress?

Il dolce e timido “Freddie” è cresciuto insieme a noi sul set di “ICarly”: oggi l’attore è sposato ed è diventato papà, riuscite a riconoscere Nathan Kress?

Era “Freddie” di “ICarly”: oggi è sposato ed è padre, riconoscete Nathan Kress? (fonte getty)

Il pubblico appassionato non dimenticherà mai il trio esplosivo formato da Carly, Sam e Freddie. Ci hanno fatto divertire, appassionare e ci hanno insegnato tanto, pur restando un format leggero e dinamico. Proprio negli ultimi mesi è arrivata la notizia di una nuova “stagione” di “ICarly” a distanza ormai di oltre dieci anni. Sul set torneranno quasi tutti i protagonisti, compreso il timido e brillante “Freddie”. Oggi Nathan Kress è un uomo affascinante, sposato ed è anche diventato due volte papà: riuscite a riconoscerlo? Siamo certi che resterete senza parole!

Com’è oggi Nathan Kress: era il “Freddie” di “ICarly”

L’attore è nato nel 1992 a Glendale. Fin da piccolo ha mostrato tutto il suo talento e la sua predisposizione alla recitazione. Lo abbiamo ammirato per la prima volta in tv al “Jimmy Kimmel Live!”. Il ruolo di Freddie Benson lo ha consacrato al successo e ha preso parte ad una serie incredibili di serie tv. Da “Dr. House” a “Senza traccia”, passando per “Major Crimes” e “CSI – Scena del crimine”.

Al cinema ha preso parte al film “Into the storm” in cui si ritrova ad avere a che fare con una serie di devastanti tornado. A breve riprenderà i panni di Freddie per il “revival” di “ICarly”. Forse non tutti lo sanno, ma l’attore ha sposato la fidanzata London Elise Moore ed è padre di due meravigliose bambine: Rosie ed Evie. Nathan Kress è senza dubbio cresciuto ed è diventato un giovane uomo dal fascino indiscutibile oltre che dall’immenso talento. Siete curiosi di vederlo oggi? Preparatevi, resterete di certo senza parole! Ecco uno scatto dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Davvero splendido, non trovate anche voi? Siamo certi che il pubblico sia impaziente di rivederlo nelle vesti di “Freddie”!