Era il piccolo Mimmo de “I Cesaroni”, ricordate la sua dolcezza? Oggi ha 23 e si mostra così: che cambiamento!

Era il piccolo Mimmo di casa Cesaroni, lo ricordate? Oggi ha 23 anni e non crederete mai ai vostri occhi: che trasformazione.

Com’è cambiata Mimmo de I Cesaroni oggi? Fonte Foto: Youtube

È stato uno delle colonne portanti della famosissima serie televisiva “I Cesaroni”, il piccolo e simpaticissimo Mimmo. Coccolato da tutti i componenti della famiglia ed amatissimo da tutto il pubblico italiano, il giovanissimo attore ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati sette anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, continua ad essere ricordato con immenso affetto da tutti i telespettatori della serie televisiva. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiato oggi Federico Russo, questo è il suo vero nome? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il 19 Novembre scorso, l’attore romano abbia compiuto ben 23 anni. Com’è adesso?

In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato di Marco e Rudy Cesaroni. Adesso, invece, vi parliamo di Mimmo, il più piccolo dei fratelli? Com’è diventato oggi? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi!

Era Mimmo ne “I Cesaroni”, com’è diventato oggi a 23 anni?

Com’è diventato, quindi, il simpaticissimo Federico Russo de “I Cesaroni”. Nella famosissima serie televisiva, lo sappiamo benissimo, l’attore romano interpretava il ruolo del piccolo Mimmo. Adesso, a distanza di anni, come lo ritroviamo? E, soprattutto, cosa fa oggi? Procediamo con ordine.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo lo smisurato successo de “I Cesaroni”, Federico Russo ha cavalcato la cresta dell’onda. E, soprattutto, ha continuato a coltivare la sua passione: la recitazione. Proprio nei mesi scorsi, infatti, l’abbiamo visto in una serie televisiva del tutto inedita ed enigmatica. Stiamo parlando proprio di “Curon”, prodotto originale di Netflix.

Siete curiosi, invece, di sapere com’è cambiato? Ebbene: nonostante siano passati ben 7 anni dalla fine de “I Cesaroni” e Federico Russo abbia ben 23 anni, l’attore non è affatto cambiato. Certo, è cresciuto! Per il resto, però, è rimasto completamente identico al piccolo Mimmo. Non ci credete? Guardate un po’ qui:

Fonte Foto: instagram

Avevamo o no ragione nel dirvi che Federico Russo non è affatto cambiato?