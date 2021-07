Era Jake in Melrose Place, come dimenticarlo! Sono passati 21 anni: oggi si mostra così

Lui era Jake in “Melrose Place”, oggi sono passati ben 21 anni e si mostra così: di seguito vi riportiamo le sue foto

Era Jake in Melrose Place, sono passati 21 anni: com’è oggi (Fonte: Screen YouTube)

Melrose Place è una serie televisiva creata da Darren Star e prodotta da Aaron Spelling. È stata trasmessa negli Stati Uniti dall’emittente Fox dall’8 luglio 1992 al 24 maggio 1999. La serie tv ha avuto successo anche in Italia, dove ha debuttato su Italia 1 il 7 ottobre 1993, fino al 16 luglio 2000. Melrose Place è la seconda serie del franchise di Beverly Hills 90210. Le riprese della serie sono state realizzate a Santa Clarita, in California. Negli Stati Uniti,la serie tv è stata nominata più volte agli Emmy e si è piazzata al cinquantunesimo posto nella classifica degli show New Classic Tv stilata da Entertainment Weekly. In Italia, invece, è apparsa un paio di volte tra le serie finaliste nominate per ricevere il Telegatto, ma non ha mai vinto.

Vi ricordate di Jake in Melrose Place? Com’è oggi dopo 21 anni

Il cast della serie televisiva ha affrontato diversi cambiamenti nel corso degli anni. Thomas Calabro è stato l’unico attore ad essere presente dal primo episodio sino alla sua conclusione. Tra gli attori della famosa serie tv, figura anche Grant Show, che in Melrose Place interpretava Jake Hanson.

Per lanciare la serie televisiva, fu creato un crossover tramite una storia d’amore tra Kelly Taylor, interpretata da Jennie Garth, personaggio di Beverly Hills, 90210, e lo stesso Jake Hanson, affascinante operaio che la ragazza aveva ingaggiato per la realizzazione di alcuni lavori. Il rapporto tra i due fu di breve durata e si svolse nei primi tre episodi della serie tv al solo scopo di introdurre gli altri personaggi della serie e presentare il nuovo scenario. Grant è stato protagonista dalla prima alla quinta stagione.

Oggi sono passati ben ventuno anni, ma l’attore sembra non sia assolutamente cambiato. Grant Show mantiene la classe e l’eleganza, oltre che lo charme, che l’ha sempre contraddistinto sin da giovane.