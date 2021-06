Era Jane Andrews in Melrose Place: oggi l’attrice ha 50 anni ed è così!

Era Jane Andrews in Melrose Place: oggi l’attrice ha 50 anni, ecco come è diventata; resterete senza parole.

Era Jane Andrews in Melrose Place: oggi l’attrice ha 50 anni, ecco come è diventata; resterete senza parole. (Fonte Instagram)

È stato uno dei telefilm più amati degli adolescenti degli anni ’90. Le vite, gli amori e le passioni dei protagonisti hanno appassionato intere generazioni. Di cosa parliamo? Di Melrose Place, la serie tv americana lanciata nel ’92. Si tratta della seconda serie del franchise di Beverly Hills 90210 e tra i protagonisti principali c’era anche lei, Jane Andrews.

Ad interpretare la fashion designer è stata l’attrice Josie Bissett. Siete curiosi di vedere come è diventata oggi, a 50 anni. Resterete senza parole perché sembra che il tempo non sia mai trascorso per lei!

Ricordate l’attrice che ha interpretato Jane Andrews in Melrose Place? Eccola oggi dopo tanti anni

Jane Andrews Mancini è uno dei personaggi più amati di Melrose Place, la serie tv degli inizi degli anni 90. Ad interpretarla è stata Josie Bissett, che ha vestito i suoi panni dal 1992 al 1997, anno in cui ha lasciato la serie per poi tornare nel 1999, quando la serie si è conclusa dopo sette stagioni. È apparsa anche nello spin off dallo stesso titolo, in onda nel 2009.

Oggi l’attrice ha 50 anni ed è mamma di due meravigliosi figli, Mason Tru e Maya Rose, nati dal matrimonio con Rob Estes (Kyle McBride in MelRose Place). Matrimonio celebrato nel 1992 ma la coppia si è separata nel 2005: insieme hanno recitato nel film tv In dieci sotto un tetto, dive interpretavano proprio un marito e una moglie. Abbiamo visto l’attrice anche come guest star in un episodio di Law e Order – Unità vittime speciali.

Ma siete curiosi di vedere come è oggi? Ecco uno scatto pubblicato da lei sul suo canale Instagram:

Eh si, incredibile! L’attrice è splendida e sembra davvero che il tempo si sia fermato per lei. Per vedere altre immagini, non vi resta che fare un giro sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un tuffo nel passato emozionante…in quanti vorrebbero rivedere Melrose Place?