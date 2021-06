Era la bella e dolce “Cameron” in “Dr. House”: oggi Jennifer Morrison è splendida, la riconoscete?

“Dr. House” ha appassionato il pubblico fin dalla prima messa in onda e la dolcissima dottoressa Cameron ci ha conquistati con il suo fascino: oggi Jennifer Morrison è splendida, la riconoscete?

Era la dolce e bellissima “Cameron” in “Dr. House”: com’è oggi Jennifer Morrison? (fonte getty)

Dr. House è stato un medical drama amatissimo che ha conquistato il pubblico fin dalla prima puntata. Il cinico e sarcastico Gregory House ha affrontato casi incredibili e complicati, con l’aiuto di un team strabiliante. Nel corso delle stagioni i co-protagonisti si sono susseguiti e alternati, ma la dolce dottoressa Cameron ha sempre occupato un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Innamorata del geniale medico, poi moglie di Chase, la dottoressa ha sempre messo il rispetto dei pazienti e l’umanità al centro di ogni caso. La sua capacità di empatia non ha avuto eguali all’interno dello show. A interpretarla c’era la bellissima Jennifer Morrison: avete visto com’è diventata oggi? Che spettacolo!

Jennifer Morrison: com’è oggi la dottoressa Cameron di “Dr. House”

La bella attrice è nata a Chicago nel 1979. Da giovane, ai tempi della scuola, era impegnata in molteplici attività: suonava il clarinetto, faceva parte delle cheerleader ed era anche membro del coro. Il suo esordio nello spettacolo è arrivato con “Trappola d’amore”. A consacrarla alla fama e al successo, però, è stato senza dubbio “Dr. House”.

L’abbiamo ammirata sul grande e piccolo schermo in produzioni amatissime. Da “Mr. and Mrs. Smith” a “How I Met Your Mother”. Jennifer Morrison è poi divenuta protagonista di una sere tutta sua, la celebre “Once Upon a Time” in cui ricopriva il ruolo di Emma. Non tutti sanno che l’attrice e il suo co-protagonista sul set di “Dr. House”, Jesse Spencer, sono stati davvero una coppia. Avevano in progetto il matrimonio, che è poi stato annullato a seguito della rottura del fidanzamento. Di recente abbiamo ammirato l’attrice in “This is Us”. Avete visto com’è cambiata Jennifer Morrison? Spettacolare!

Un vero splendore, non trovate?