Era la bellissima Caroline in Baywatch, ricordate? Sono passati 20 anni, com’è oggi: incredibile!

Era la bellissima Caroline in Baywatch, la ricordate? Sono trascorsi esattamente 20 anni, eccola oggi: stenterete a crederci.

Com’è oggi dopo 20 anni la bellissima Caroline di Baywatch? Fonte Foto: Getty Images

È stata una delle serie evento della fine anni ’90 ed inizio anni 2000, Baywatch. Andato in onda per la prima volta nel 1989, la serie televisiva raccontava le vicende di alcuni bagnini della spiaggia di Baywatch, nella contea di Los Angeles. E ci ha fatto compagnia fino al 2000. Per circa 11 stagione e ben 242 episodi, le avventure di Mitch e di tutti gli altri ha riscosso un successo davvero clamoroso. Tra loro, come ricorderete, c’era anche lei: la bellissima Caroline. La ricordate? Con i suoi occhi azzurri e lunghi capelli castani, la giovanissima bagnina ha incantato tutti con la sua bellezza.

Sono trascorsi ben 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, ma com’è cambiata la splendida Caroline? Stando a quanto si apprende dal web, attualmente Yasmine, questo è il suo vero nome, ha ben 53 anni. Ecco, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Ci pensiamo noi, state tranquilli!

Dopo 20 anni com’è cambiata Caroline di Baywatch? Resterete impressionati!

Tra le tante giovanissime e bellissime donne presenti all’interno del cast di Baywatch, c’era anche lei: Yasmine Bleeth. Nei panni della splendida Caroline, l’attrice e modella statunitense ha catturato l’attenzione di milioni e milioni telespettatori per la sua immensa bellezza. Anche perché, diciamoci la verità, era davvero impossibile avere una reazione differente. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è trascorsa in tutti questi anni? Appurato che sono passati esattamente 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, siete curiosi di sapere com’è diventata?

A quanto pare, sembrerebbe proprio che la bellissima Yasmine Bleeth non abbia alcun profilo Instagram. E, quindi, non ci è dato sapere com’è adesso la splendida Caroline di Baywatch attualmente. Stando a quanto si apprende da un tweet condiviso su Page Six il 19 Febbraio del 2020, però, sembrerebbe che l’attrice statunitense sia drasticamente cambiata. Eccola qui..

Yasmine Bleeth looks dramatically different from ‘Baywatch’ days https://t.co/dcjZ5wjBNM pic.twitter.com/jXYOfWlI3Z — Page Six (@PageSix) February 20, 2020

Eccola qui, Yasmine Bleeth nel Febbraio del 2020. Non c’è nulla da dire, parliamoci chiaro. Nonostante siano trascorsi ben 20 anni, la Caroline di Baywatch è sempre magnifica. Siete d’accordo con noi?