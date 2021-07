Era la bellissima Jessie in Bayside School: dopo quasi 30 anni è così, resterete senza parole

Era la bellissima Jessie nella sit com di successo Bayside School: l’attrice dopo quasi 30 anni è così, resterete senza parole.

Era la bellissima Jessie nella sit com di successo Bayside School: l’attrice dopo 18 anni è così, resterete senza parole. (Fonte Youtube)

Una sit com amatissima, che ha fatto sorridere ed emozionare gli adolescenti degli inizi del anni ’90. Parliamo proprio di Bayside School, la serie tv che narrava le vicende di sei studenti, alle prese con gli anni del liceo. In Italia, la sit com è stata trasmessa tra il 1993 e il 1994, su Italia Uno, nel tardo pomeriggio. Ebbene, tra i protagonisti più amati della serie c’era anche lei, la vulcanica ed intellettuale Jessie Spano.

Ad interpretarla è stata la bellissima Elizabeth Berkley, che ha raggiunto la grande popolarità proprio con il ruolo di Jessie nella serie tv statunitense. Ma siete curiosi di vedere come si mostra l’attrice oggi, dopo tanti anni? Resterete senza parole!

Ricordate Jessie Spano di Bayside School? L’attrice oggi si mostra così: stenterete a crederci

Era una delle protagoniste della divertente serie tv Bayside School: si, parliamo proprio di Jessie Spano, la sveglia intellettuale del gruppo. A vestire i panni di questo personaggio, per quattro anni, è stata Elizabeth Berkley. Successivamente, l’attrice ha iniziato la sua carriera al cinema, pur apparendo ancora in alcune serie tv, come Baywatch. Nel 1994, la grande svolta col ruolo nel film Showgirls.

Ma siete curiosi di vedere come è cambiata l’attrice nel corso degli anni? Ebbene, resterete senza parole perché sembra che il tempo si sia fermato per lei:

Eh si, oggi l’attrice statunitense ha 48 anni ma sembra ancora una ragazzina! Dal 2012 è mamma di Sky Cole Lauren, nato dall’amore con l’artista Greg Lauren, nipote dello stilista Ralph Lauren. I due sono convolati a nozze nel 2003.

(Fonte Instagram)

Eh si, un vero e proprio tuffo nel passato! In quanti rivedrebbero le puntata della divertentissima sit com degli anni 90?