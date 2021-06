Era la dolce Kat in Casper, oggi è un’attrice famosissima: resterete senza parole!

Era la dolce Kat nel famosissimo film Casper, oggi è un’attrice famosissima: resterete senza parole!

Era la dolce Kat nel famosissimo film Casper, oggi è un’attrice famosissima: resterete senza parole! (Fonte Instagram)

Sono tantissimi gli attori che hanno mosso i primi passi nel cinema da bambini. Ricordate, ad esempio, la piccola Gertie, la sorella di Elliot nel film E.T.? Si tratta della famosissima attrice Drew Barrymore, che nella pellicola di Steven Spielberg aveva circa sei anni. Ebbene, oggi vi parleremo di un’altra piccola attrice, diventata famosa grazie ad uno dei film più amati da grandi e piccini.

Parliamo di Casper, e nello specifico di Kathleen “Kat Harvey, la protagonista femminile del film fantasy del 1995. Ebbene, oggi l’attrice ha 41 anni ed è anche produttrice di serie tv di successo, oltre che mamma. Curiosi di vedere come è diventata? Siete nel posto giusto!

Ricordate Kat del film Casper? Lì aveva poco più di 10 anni, ma oggi è un’attrice famosissima

Ha dato il volto a Kat in Casper ma gli occhi più attenti avranno notato che lei è anche la mitica Mercoledì della Famiglia Addams! Si, parliamo di Christina Ricci, che oggi ha 41 anni ed è un’attrice e produttrice di successo. Dopo il successo da ragazzina ( è stata anche la protagonista de Il mistero di Sleepy Hollow con Jhonny Depp nel 1999) l’abbiamo vista in numerosi film, ma anche in serie tv di successo come Ally Mc Beal e Grey’s Anatomy.

Oggi mamma di un bimbo nato nel 2014 dall’amore con James Heerdegen, siete curiosi di vedere come è diventata la protagonista di film che hanno segnato la nostra infanzia? Ecco alcuni scatti postati proprio da lei su Instagram:

(Fonte Instagram)

Eh si, sembra che il tempo non sia mai passato per Christina Ricci! E voi, sapevate che era proprio lei ad interpretare Kat in Casper e Mercoledì ne La Famiglia Addams?