Ricordate la velina mora di Striscia la Notizia, dal 2013 al 2017, Ludovica Frasca? Eccola oggi, con un look totalmente diverso.

L’ex velina Ludovica Frasca

Lei è stata una delle più famose ed apprezzate veline del programma Striscia la Notizia, su Canale 5, in coppia con la bionda Irene Cioni. Stiamo parlando di Ludovica Frasca, che ha calcato il bancone più famoso della televisione italiana dal 2013 al 2017. Ma dal ruolo di mora nella trasmissione diretta da Antonio Ricci, oggi Frasca è diventata bionda. Bellissima è oggi un’influencer ed attrice. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Frasca ha parlato della sua esperienza come velina. Ha spiegato: “Preferirei essere ricordata come Ludovica, non come ex velina. Quello è stato un ruolo che mi porto volentieri dietro, è stato il mio battesimo in televisione. Ma non mi farebbe piacere averlo tra vent’anni”.

E ancora: “Invece diventa quasi un aggettivo, verso chi ha fatto la velina c’è un pregiudizio. Sto combattendo duramente affinché venga tolto”. Ha poi concluso: “Questo grande pregiudizio c’è anche nel mondo cinematografico. Non è giusto che se tu arrivi da un mondo poi non possa andare in un altro”. Oggi, Frasca, vive un grande momento, sia dal punto di vista lavorativo che nella vita privata.

Il matrimonio di Ludovica Frasca

Lo scorso 11 marzo, Ludovica Frasca è convolata a nozze con il compagno Frank Faricy. I due hanno iniziato una relazione poco più di un anno fa. Si è trattata di una cerimonia, con rito civile, celebrata negli Stati Uniti, dove la coppia vive. E’ probabile che, tra qualche mese, i due convoleranno a nozze con rito religioso in Italia, ma al momento la coppia non ha confermato l’indiscrezione. L’ex velina aveva annunciato sui social: “Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto. Solo noi due e quattro amici. È stato un momento unico e speciale nella sua realtà”.

Frank Faricy è un ingegnere e imprenditore britannico che da anni vive negli Stati Uniti. E’ il fondatore e amministratore delegato della società XGen, azienda che si occupa di intelligenza artificiale.