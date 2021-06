Era l’affascinante e ribelle “Logan” di “Veronica Mars”: com’è oggi Joson Dohring, lo riconoscete?

La storia d’amore tra Veronica e “Logan” ci ha fatto battere il cuore per tutta la durata dell’amatissima serie: com’è oggi Jason Dohring, lo riconoscete?

Era l’affascinante “Logan” in “Veronica Mars”: com’è oggi Jason Dohring? (fonte youtube -requelzine)

Fin dalla primissima puntata di quel capolavoro che è stato Veronica Mars l’alchimia tra la protagonista e il ribelle e affascinante Logan è stata evidente. Certo, il fatto che lui fosse l’ex fidanzato della migliore amica di Veronica, brutalmente uccisa e intorno alla cui morte verte l’intera prima stagione, non ha aiutato il loro rapporto. A peggiorare le cose, l’astio che il giovane nutre nei confronti della protagonista e a complicarle la presenza costante di Duncan, migliore amico di Logan ed ex proprio della ragazza. Eppure, la chimica e l’attrazione non ha lasciato scampo ai due che si sono ritrovati a collidere come due corpi in fiamme, dando vita ad un esplosione “epica”. Nei panni del tenebroso Logan c’era l’affascinante Jason Dohring: avete visto com’è diventato oggi?

Jason Dohring: com’è oggi l’interprete dell’affascinante Logan in “Veronica Mars”

Il talentuoso attore è originario di Toledo ed oltre ad essere un interprete di successo è anche un grande sportivo. Pratica boxe, snowbord e golf. I primi passi nel panorama artistico li muove nel campo pubblicitario. Inizia poi a prendere parte ad alcune serie televisive, come “Roswell”, “Cold Case”, “Giudice Amy”. Lo ammiriamo anche al cinema in “Deep Impact” e nel poi celebre film incentrato proprio sul mondo di “Veronica Mars”.

Proprio quest’ultima serie lo consacra al successo e lo rende un volto amatissimo dal pubblico. Jason Dohring ha poi preso parte ad altre produzioni celebri e di successo, come “Supernatural”, “Lie to me”, “Motive”, “The Originals”. Sposato dal 2004, è padre di quattro figli. Di recente, è tornato a vestire i panni di Logan per la qaurta stagione di Veronica Mars, richiesta a gran voce dai fan anche a distanza di molti anni. Jason Dohring è tornato sulle scene più affascinante e in forma che mai, guardate voi stessi: ecco uno scatto recente pubblicato dall’attore tramite Instagram.

Spettacolare, non siete d’accordo?