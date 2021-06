Era l’affascinante Maxwell ne “La tata”, impossibile dimenticarlo: oggi ha ben 66 anni ed è così

Era l’affascinante Maxwell Sheffield nella sitcom “La Tata”, lo ricordate? Oggi ha ben 66 anni, ma com’è diventato? Da non credere!

Ricordate il bel Maxwell de La Tata? Eccolo oggi. Fonte Foto: Youtube

Tra le diverse e famose sitcom “straniere” che sono andate in onda nel meglio degli anni ’90, senza alcun dubbio, “La Tata” è una di quelle che ha catturato un successo davvero impressionante. Basato sulle avventure della simpaticissima Francesca alle prese con la famiglia Sheffield, il progetto statunitense ha riscosso l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 22 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, la sitcom viene ricordata con immenso affetto dal suo pubblico.

Leggi anche –> Ricordate l’unica e inimitabile Francesca de “La Tata”: sapete com’è oggi Fran Drescher?

Come ricorderete, oltre alla simpaticissima Francesca, tra i personaggi di punta c’era anche lui: l’affascinante ed aitante Maxwell Sheffield, il capofamiglia. Ecco, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate l’affascinante Maxwell de “La Tata”, sono trascorsi anni: eccolo oggi

Con il suo immenso fascino ed eleganza, Maxwell Sheffield ha incantato milioni e milioni telespettatori de “La Tata”. È davvero impossibile non ricordarlo, vero? Ebbene: se siete curiosi di sapere com’è diventato oggi a distanza di anni, siete proprio nell’articolo giusto! Appurato che sono trascorsi esattamente 22 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, la sitcom infatti ci ha fatto compagnia dal 1993 al 1999 per ben sei stagioni, siete curiosi di sapere com’è diventato uno dei suoi personaggi principali? Benissimo: ci pensiamo noi!

Nel corso della sua esperienza a “La Tata”, Maxwell Sheffield si è sempre contraddistinto per il suo fascino, ma com’è diventato oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Ovviamente, inutile dirvi che, dopo lo sconsiderato successo della sitcom statunitense, l’attore ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Dopo questo magnifico progetto, Charles, è questo il suo nome nella vita “reale”, ha preso parte a tantissimi altri lavori davvero incredibili.

Com’è cambiato, invece? Guardate un po’ qui: resterete di stucco!

Fonte Foto: Instagram

Oggi Charles Shaughnessy ha ben 63 anni. E, da come mostrato dalla foto in alto, è rimasto letteralmente identico al Maxwell de La Tata. Certo, il capello brizzolato, c’è e si vede. Per il resto, è rimasto letteralmente uguale!