Era l’impulsiva e simpaticissima “Sam” di “ICarly”: com’è oggi Jennette McCurdy, la riconoscete?

In “ICarly” interpretava l’impulsiva, vivace e simpaticissima “Sam”: oggi Jennette McCurdy è una vera meraviglia, la riconoscete?

Era l’impulsiva “Sam” di “ICarly”: com’è oggi Jennette McCurdy? (fonte getty)

La bella e impulsiva Sam è stato uno dei personaggi più amati di “ICarly”: ribelle, testarda, simpaticissima e amante del buon cibo, sebbene si mostrasse fredda e cinica nascondeva in realtà un cuore d’oro. La migliore amica della protagonista era molto diversa da lei ma il loro legame era profondo e leale, pregno di un affetto sincero e genuino. Inaspettato, invece, il suo amore per “Freddie” che per anni si era divertita a prendere in giro, ma che poi ha conquistato il pubblico. Nei panni dell’esplosiva “Sam” c’era la splendida e talentuosa Jennette McCurdy: oggi è una meraviglia, riuscite a riconoscerla? Andiamo a scoprire insieme com’è diventata l’artista!

Leggi anche: Era “Freddie” di “ICarly”: oggi è sposato ed è diventato papà, riuscite a riconoscere Nathan Kress?

Jennette McCurdy: com’è diventata oggi la “Sam” di “ICarly”

L’artista, originaria di Long Beach, non è solo attrice, ma anche cantante e produttrice. Ha debuttato nel mondo della recitazione giovanissima, prendendo parte a “Hollywood Homicide” e “Strong Medicine”. In tv ha recitato in moltissime serie tv di successo: “CSI – Scena del crimine”, “Law e Order – Unità Vittime Speciali”, “Medium”, “Malcom”, “Close to Home”.

A consacrarla al successo è stato senza dubbio “ICarly” al seguito del quale Jennette McCurdy ha ottenuto il ruolo di protagonista insieme ad Ariana Grande in “Sam e Cat”. Di recente è stata una delle attrici principali in “Between”. Anche talentuosa cantante, ha inciso un album che porta il suo nome e doppiato diversi personaggi. Di recente è stato annunciato un revival di “ICarly” ma pare che Jennette McCurdy non tornerà a vestire i panni della bella Sam per una sua personale scelta. Seguitissima anche sui social, vanta un profilo Instagram da oltre sette milioni di follower. Siete curiosi di vedere com’è cambiata dai tempi di “ICarly”? Ecco uno scatto recente pubblicato proprio da Jenette: la riconoscete?

Sempre bellissima, oggi è una giovane donna davvero molto affascinante, non trovate?