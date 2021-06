La notorietà Margarita Vicario l’ha conquistata quando ha debuttato come attrice nell’ultima stagione de I Cesaroni dove ha interpretato Nina la figlia segreta di Giulio. In quel ruolo ha dimostrato d’avere talento e predisposizione in scena. Nonostante le sue esperienze di successo come attrice la vera passione di Margherita è la musica, non a caso in questi ultimi anni si è dedicata alla realizzazione dei suoi primi pezzi.

Margherita Vicario oggi cantante in ascesa

Personaggio raggiante recentemente l’abbiamo vista anche nella serie Nero a Metà e ha anche partecipato To Rome with love di Woody Allen, un film noto a livello internazionale. A soli 32 anni Margherita ha una curriculum di tutto rispetto e a quanto pare la sua carriera è in continua ascesa. Sul suo account Instagram è possibile ammirare quanta dedizione mette nella musica, adora cantare ma anche scrivere i suoi testi e in questi giorni sta promuovendo il nuovo album.

Molto legata alla suo famiglia lo scorso anno in piena pandemia ha dedicato un pezzo alla cugina ostetrica a cui vuole molto bene. In un’intervista ha spiegato i motivi di quest’attenzione riferiti soprattutto all’impegno instancabile che tutti i medici e il personale ospedaliero hanno dimostrato durante l’emergenza Covid: “Ho deciso di farla uscire proprio in questi giorni perché volevo mandarle un messaggio di positività, visto che lavora in ospedale come ostetrica. Quindi per l’occasione volevo mandare questo messaggio positivo sia a lei e un po’ di riflesso agli altri.”

Margherita Vicario divisa tra il set e la musica: dualismo naturale

Margherita Vicario si divide tra il set e la musica e in questi giorni ha presentato il suo nuovo album Bingo. L’artista ha recentemente spiegato come in questi anni è stato importante per la sua crescita professionale sia il suo lavoro d’attrice che di cantante: “Se avessi fatto solo musica dal 2011 forse non sarei a questo punto della mia carriera avrei fatto tappe più veloci però se non avessi fatto l’attrice non avrei scritto come scrivo.”

Un talento in ascesa e in continua crescita quello di Margherita che a 32 anni è concentrata sulle sue passioni e su tutti i suoi sogni che è determinata a realizzare: “Ora ho trovato modo di evolvermi e ne sono fiera. Penso che la penna sia la stessa libera ma con un po’ più di struttura.”