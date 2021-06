Era Peter Benton in Er Medici in prima linea: com’è oggi a distanza di 11 anni? Resterete di stucco

E’ stato Peter Benton nella famosa serie televisiva Er Medici in prima linea: com’è diventato l’attore a distanza di anni?

Lo ricordate in Er Medici in prima linea? E’ stato il dottor Peter Benton (fonte getty)

Er Medici in prima linea è una serie televisiva prodotta dal 1994 al 2009. La trama di questa seguitissima soap, ha avuto luogo all’interno del pronto soccorso del policlinico universitario di Chicago. Al centro dell’attenzione viene riportata una tipica giornata lavorativa, e dove si presentano i pazienti, bisognosi di essere aiutati.

La serie ha avuto il suo seguito per ben 15 stagioni. In Italia è stata trasmessa dal 1996, fino al 2009, anno di conclusione. Sono stati tantissimi i personaggi che hanno fatto da protagonisti della serie e sarebbe difficile ricordarli tutti. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente uno degli attori che ha fatto parte del cast di Er Medici in prima linea, dalla prima stagione all’ottava, per ritornare nella quindicesima, ma solo come personaggio ‘ospite’. Ebbene, ma come sarà diventato l’attore a distanza di 11 anni dall’ultima stagione?

Era il dottor Peter Benton nella famosa serie Er Medici in prima linea: com’è oggi dopo 11 anni?

La famosa serie televisiva statunitense Er Medici in prima linea è stata trasmessa dal 1994 al 2009, mentre in Italia, abbiamo avuto modo di seguirla, dal 1996 al 2009, anno di conclusione.

I personaggi che hanno fatto da centro della trama sono stati davvero tantissimi, e sarebbe difficile ricordarli tutti. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente l'attore Eriq La Salle, che ha interpretato il dottor Peter Benton, lo ricordate? Ad oggi, sono passati circa 11 anni dalla sua ultima apparizione nella serie, in veste di ospite, nella quindicesima stagione. La domanda è lecita: com'è cambiato nel corso di questi anni? Osservate in basso!

Cosa ne pensate? Sembrerebbe che Eriq non sia molto cambiato, a parte qualche particolare del suo aspetto, non trovate?