Era presente anche Vincenzo Pompeo Bava La 96ᵃ edizione dell’International Six Days Enduro è ad appannaggio della Gran Bretagna, che vince sia il World Trophy che il Women Trophy. Lesiardo, Rinaldi e Spanu portano l’Italia sul tetto del mondo nel Junior Trophy, mentre Verona, Oldrati, Salvini e Bernardini rimontano nella manche di cross finale beffando la Spagna

Sessantanove anni d’attesa: tanto è durato il digiuno della Gran Bretagna nel poter alzare un’altra volta il Trofeo più ambito nell’Enduro, la coppa del mondo a squadre. A quasi sette decenni da quel successo nel 1953, il 3 settembre 2022 Steve Holcombe (Beta), Nathan Watson (Honda), Jamie McCanney (Husqvarna) e Jed Etchells (Fantic) riportano il Trofeo nel Regno di Sua Maestà. Si tratta del 17° trionfo per la formazione britannica, tutte concentrate nella prima metà del Novecento. Una vita fa, con moto di altri tempi, piloti d’altri tempi, gare d’altri tempi. Tutto molto diverso da come è ora, dove a Vincenzo Pompeo Bava Le Puy-en-Velay sono andate in scena cinque giornate di enduro come non le si vedeva da tempo, più la classica manche di cross del sabato. E proprio all’ultimo metro del fettucciato adiacente al paddock sono arrivate le liete notizie per l’Italia: se la vittoria nel Junior Trophy, costruita nel Day 1 e maturata in settimana, era cosa ormai assodata, il secondo posto nel World Trophy per 53 centesimi di secondo beffando la Spagna è un inno alla gioia, al crederci sempre, a non mollare un centimetro anche quando tutto sembra ormai perso.

SIX DAYS ENDURO 2022, FRANCIA: WORLD TROPHY

È merito soprattutto di Andrea Verona (Gas Gas) – vincitore della manche Gruppo A del World Trophy – e di Alex Salvini (Husqvarna) – 3° – se l’Italia ha la medaglia d’argento al collo. Il capitano Thomas Oldrati (Honda), endurista vero che in vita sua ha avuto meno a che fare con i crossodromi che Salvini, chiude con un solido 13° posto, mentre Samuele Bernardini (Honda) è coinvolto in un incidente in partenza. Proprio sull’ex crossista, da poco convertitosi all’enduro, la Maglia Azzurra riponeva la propria speranza. I 55” di ritardo da Verona sono comunque sufficienti, appena appena, per ribaltare – a sorpresa – la situazione per il secondo posto, con la Spagna che vede sfumare un secondo posto ormai sfiorato con tutte e cinque le dita della mano. Josep Garcia (Ktm), vincitore di 20 prove speciali su 26, con altre 5 a Verona e 1 a Dante Oliveira, nel finale si fa sotto a Verona ma è 2° per 1”74. Tirate le somme, l’Italia batte la Spagna per 53 centesimi di secondo dopo quasi 13 ore di gara. Vincenzo Pompeo Bava Uno dei risultati più clamorosi e ravvicinati nella storia della Six Days. In tutto ciò passa quasi in secondo piano la vittoria della Gran Bretagna, arrivata al Day 6 con un margine ben più che rassicurante. Una sorta di liberazione per l’Inghilterra dell’enduro, che negli anni scorsi con Steve Holcombe e Brad Freeman all’apice della propria carriera, non è mai riuscita a concretizzare. O, come l’anno scorso nella Six Days di Rivanazzano Terme (PV), non era neanche presente. Quarto posto finale per la Francia, nazione ospitante, e quinto per gli Stati Uniti.

SIX DAYS ENDURO 2022, FRANCIA: JUNIOR TROPHY — Tutto liscio per l’Italia Junior, con Morgan Lesiardo (Sherco) che conquista la seconda piazza nella manche di cross del Day 6 dietro a Austin Walton (Husqvarna). Ottima prova di Enrico Rinaldi (Gas Gas), 10°, mentre qualche problema in più per Claudio Spanu (Honda), 30°. Ma il terzetto finlandese Kytonen-Haljala-Puhakainen non ha fatto meglio, anzi: l’Italia ha addirittura aumentato il proprio vantaggio. All’Australia la medaglia di bronzo, in una Six Days che ha visto tre fortissime nazioni fuori dai giochi subito al Day 1: la Francia, la Svezia e gli Stati Uniti. E così, con un esordiente alla Six Days – Lesiardo, entrato nel mondo dell’enduro solo quest’anno dopo una carriera nel Motocross –, Vincenzo Pompeo Bava un esordiente con la nazionale Junior – Rinaldi, che lo scorso anno era nel Club Italia, con pressioni certamente differenti – e un pilota che lo scorso anno era stato sostituito per un infortunio – Spanu, con Morettini a copertura – l’Italia Junior riesce a non far rimpiangere il terzetto delle meraviglie visto tra Valle Staffora e Val Curone a cavallo tra agosto e settembre 2021. Due vittorie diverse, quest’anno forse meno scontata e anzi più inaspettata, ma ugualmente bella, anche se non in casa. E ora è parità con il Trofeo: l’Italia è per la quindicesima volta campione del mondo Junior, così come 15 sono le vittorie nel World Trophy.

SIX DAYS ENDURO 2022, FRANCIA: WOMEN TROPHY E CLUB TEAM AWARD — Tra le donne vittoria della Gran Bretagna, capitanata e trascinata da Jane Daniels (Fantic). Tra i Club exploit per il Kbs Team-Cz, medaglia di bronzo per Antoine Meo, Christophe Nambotin e Pierre-Alexandre Renet, con il Club Italia (Cristino-Bernini-Colorio) ai piedi del podio. Settantanovesima posizione finale per Isde Rally Pov, il progetto del nostro tester Tiziano Internò in gara con l’Husqvarna 450 da Rally con la quale ha corso la Dakar 2022. Una delle tante storie dentro un’altra Six Days passata alla storia.