Sandokan per eccellenza, Kabir Bedi è legato al ruolo del personaggio di Salgari, in molti lo ricordano nelle vesti dell’eroe e ne hanno un ricordo piacevole e emozionante. Il remake di Sandokan è in corso di lavorazione a sostituire Bedi sarà l’attore turco Can Yaman che, nonostante la popolarità momentanea, farà sicuramente fatica a far dimenticare Kabir.

Kabir Bedi Sandokan

Kabir Bedi oggi felice e molto innamorato

Attore eclettico, famoso e molto amato dal pubblico Kabir Bedi oggi ha 74 anni, è un uomo piacevole e ancora molto interessante e gode di una certa fama soprattutto a Bollywood dove negli ultimi anni ha interpretato moltissime pellicole aggiudicandosi quasi sempre il ruolo da protagonista. Oggi lavora molto meno sui set anche se ogni tanto appare in qualche talk televisivo italiano e non solo. Kabir nel 2004 si è messo anche in discussione accettando di partecipare all’Isola dei Famosi.

Sentimentalmente Kabir è stato sposato quattro volte e ha 3 figli. L’ultimo matrimonio risale al 2016, anno in cui ha sposato la produttrice e ricercatrice di nome Parveen Dusanj. Personaggio ancora oggi molto attraente e interessante nella sua vita ha subito un grave lutto: il figlio Siddharth di soli 27 anni si è suicidato nel 1997. Per l’attore è stato un momento tragico: “Un dolore incolmabile, ho fatto il possibile per poterlo salvare“ ha dichiarato Kabir durante un’intervista.

Kabir Bedi fonte Instagram

Kabir Bedi: “Quel bacio che fu…amore”

Recentemente Kabir Bedi è tornato a parlare anche del rapporto che l’ha legato a Romina Power. Il noto attore d’origine indiana ha ricordato l’affetto che ha provato per l’ex moglie di Albano senza però entrare nei dettagli della loro speciale amicizia: “Ho molto rispetto di lei, la verità rimane tra noi”.

Romina non ha mai parlato di Kabir Bedi, ne tanto meno ha confermato che fra loro c’è stato un bacio, eppure la sua amica Mara Venier ha proprio insinuato quanto la Power sia stata vicino a Bedi: “Romina fai sempre la santarellina casta e pura però poi quello che hai baciato…”. Oggi Kabir Bedi ha trovato nella moglie Parveen la sua dolce metà, è certo che è la donne perfetta per lui: “E’ bella sia dentro che fuori: è intelligente e molto sensibile. Non è un problema per me la differenza di età, forse è un problema per lei. Penso che lei sia la donna giusta per me, arrivavo da tre matrimoni e volevo essere sicuro che fosse lei.”