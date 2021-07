La bellissima Sophie Turner ha interpretato Lady “Sansa” in tutte le stagioni di “Games of Thrones”: oggi è mamma di una splendida bimba, la riconoscete? Meravigliosa! La serie di “Games of Thrones” è stata un vero e proprio fenomeno mondiale e ha catturato e appassionato il pubblico fin dalla primissima puntata. Basata sulla serie di […]

L’articolo Era “Sansa” in Games of Thrones: com’è oggi la splendida Sophie Turner, meravigliosa! è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.