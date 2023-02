‘Era um menino introvertido, mas tranquilo’, diz diretor de escola sobre vítima de queda de ponte entre RS e SC

Brian Grandi, de 20 anos, completou o Ensino Fundamental em 2018 na Escola Santa Corona, em Caxias do Sul. Corpo do jovem foi localizado na manhã desta quinta-feira (23), próximo ao encontro das águas do Rio Mampituba com o mar. Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

Reprodução/Facebook

Os profissionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona, em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, receberam com consternação a notícia da morte de Brian Grandi. Ex-aluno da instituição, o jovem de 20 anos foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (23), próximo ao encontro das águas do Rio Mampituba com o mar. Ele é a única vítima após a queda da ponte pênsil que faz a ligação entre as cidades de Torres, no RS, e Passo de Torres, em Santa Catarina.

”Bem triste, várias pessoas nos ligaram. Era um menino introvertido, mas tranquilo. Se relacionava bem, mas era um adolescente quieto, falava o necessário”, relembra o diretor da escola, Michel Molossi.

Apesar de ser de poucas palavras, segundo Molossi, Brian era um bom aluno e nunca reprovou no colégio. No máximo, dificuldades pontuais.

Estrutura passou por manutenção três dias antes

Queda de ponte é investigada pela polícia catarinense

O jovem concluiu o Ensino Fundamental em 2018. Como a instituição não oferece Ensino Médio, o educador acabou perdendo contato com o ex-aluno. Segundo Molossi, irmãos de Brian também estudaram no Santa Corona.

O corpo do jovem foi liberado no final da tarde desta quinta-feira (23). Segundo a família, o velório está previsto para começar às 21h e o enterro será nesta sexta-feira (24), às 10h, em Torres.

Bombeiros localizam corpo de jovem que desapareceu após queda de ponte entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Vitor Rosa/RBS TV

Quem era o jovem

Natural de Caxias do Sul, Brian teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos, conforme a tia do jovem, Adriele Freire.

Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas, como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé.

“Às 2h47 da manhã, ele mandou mensagem pra irmã dizendo que estava voltando pra casa. Aí, às 2h57, ele parou de visualizar as mensagens”, diz a tia.

Bombeiros militares, guarda-vidas civis, além de embarcação e motonáutica, auxiliavam nas buscas. Elas estavam concentradas ao longo do Rio Mampituba, sobre o qual fica a ponte e praias próximas.

A Polícia Civil informou que a última localização do GPS do celular do jovem desaparecido apontava para a região do rio. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda.

Corrosão na estrutura

Imagem mostra estrutura comprometida

Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

A ponte pênsil, que é sustentada por cabos, apresentava pontos de corrosão na estrutura, informou o delegado Maurício Preto, responsável pela investigação. Conforme o investigador, uma análise preliminar de peritos da polícia constatou que a queda pode ter sido causada pelo estado de conservação da ponte, em conjunto com a superlotação dela.

A estrutura tinha limite máximo de 20 pessoas, mas estava superlotada. Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda.

“Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul”, disse o delegado.

A queda é apurada pela delegacia de Passo de Torres, no Sul catarinense.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista abaixo). Inaugurada na década de 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Vittorio Rienzo