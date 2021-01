Erasmo Ferri Che dio di ci aiuti | Vita e carriera di Erasmo Genzini

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti ha visto attesi ritorni ma anche l’ingresso di personaggi che hanno già catturato il pubblico da casa. In particolar modo a catturare l’attenzione troviamo Eramo Ferri, nuovo personaggio legato al passato di Suor Angela.

Che Dio ci aiuti è appena tornato in onda con la sesta stagione e già la trama si prospetta piena di colpi di scena: Azzurra che diventa novizia, Monica in pausa di riflessione con il marito, Ginevra e Nico in crisi… anche per colpa di Erasmo Ferri.

L’ex novizia, dopo aver deciso di non prendere più i voti, è pronta a unirsi in matrimonio con Nico ma il ritorno di Monica ha fatto in modo che i due mettessero in discussione il loro rapporto, soprattutto Ginevra che vuole dimostrare di essere in grado di badare a sé stessa. Nel frattempo, però ecco per lei arriva una forte distrazione come Erasmo Ferri, da poco arrivato in convento, portando dentro sé il peso di una vita difficile.

Chi è Erasmo Genzini?

A interpretare Erasmo Ferri, il nuovo ospite del convento, è l’attore Erasmo Genzini noto al pubblico delle fiction per aver preso parte anche alla serie L’Isola di Pietro, seconda e terza stagione, al fianco di Gianni Morandi nel ruolo di Diego.

Nel suo curriculum, comunque sia, non mancano ruoli di successo in serie come Sotto Copertura, seconda stagione, Il clan dei camorristi, ma anche La Squadra e persino Un posto al sole e non solo. Erasmo Genzini, inoltre, ha avuto modo di collaborare con Daniel Percival per Leonardo e Buongiorno mamma, ma in questo caso diretto da Giudo Manfredonia.

Chi è la fidanzata Federica Esposito?

Della vita privata di Erasmo Genzini si conosce ben poco, se non il fatto che da molto anni è legato a Federica Esposito, nota nel campo della moda in qualità di modella. La donna, in contemporanea con la passione e gli impegni lavorativi, non ha mai lasciato gli studi laureandosi nel 2019 presso l’Università di Suor Orsola Benincasa di Napoli in Lettere e culture moderno.

I due si sono conosciuti molto anni fa, quando Federica Esposito aveva ancora 16 anni Erasmo Genzini 20. A parlare del loro amore è stato lo stesso a attore nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù Tv: “È la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16! Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti”.

