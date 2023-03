eri-johnson-e-tom-cavalcante-sobem-a-bordo-de-cruzeiro-e-prestigiam-volta-de-shows-de-roberto-carlos-em-alto-mar

Dupla acompanhará o show do Rei em alto-mar. Roberto volta a se apresentar em cruzeiro após três anos sem subir a bordo por conta da pandemia. Eri Johnson (à esq.) e Tom Cavalcante (à dir.) se apresentarão a bordo do navio MSC Fantasia

O cruzeiro do cantor Roberto Carlos, de 81 anos, movimentou o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (2). Famosos, como o ator e apresentador Eri Johnson, de 61, e o humorista Tom Cavalcante, de 60, embarcaram para prestigiar o Rei, que volta a se apresentar em um navio de cruzeiro após três anos por conta da pandemia da Covid-19.

Eri Johnson participa do cruzeiro do Roberto Carlos há anos e, nas redes sociais, o ator mostrou o embarque e o quarto em que passará os próximos quatro dias em alto-mar. Ao cantor, Eri não poupou elogios.

“O Roberto Carlos, para mim, é uma referência de tudo, comportamento, postura como ser humano e artista. O Roberto é, para mim, verdadeiramente, o Rei Roberto Carlos, que eu tenho sempre um prazer muito grande de assisti-lo e estar por perto”, disse.

Tom Cavalcante, que se apresentará na folga do Roberto Carlos no navio, agradeceu os fãs do cantor por também o acompanharem. O humorista acrescentou, ainda, a importância da amizade com o Rei.

“Uma amizade, primeiramente, de muito orgulho para mim. Do cara da rádio de Fortaleza que anunciava as músicas dele e nunca pensou em conhecer o Roberto. Muitas emoções. O meu amor por ele, olhando para esse navio, é incomensurável. É maior que esse navio”, afirmou Tom.

Cruzeiro do Rei

O Projeto Emoções em Alto Mar, que acontece desde 2005, está de volta após a paralisação das viagens devido a pandemia da Covid-19. Neste ano, Roberto Carlos emocionará os fãs em uma série de shows a bordo do MSC Fantasia. O cruzeiro terá a duração de quatro dias.

