Eric Zemmour : ce très joli salaire de sa compagne Sarah Knafo qui coûte cher au parti

Eric Zemmour tout comme les candidats éliminés au premier tour de la présidentielle doivent maintenant clôturer leurs comptes de campagne et les présenter au Conseil constitutionnel. Puisque le candidat de Reconquête! est arrivé au-delà des 5% des suffrages, il va voir une partie de ses frais de campagne remboursés. Selon les informations relayées par L’Express, sa campagne aurait coûté 12 millions d’euros. Et si on s’attarde un petit peu sur le détail, voilà qu’une somme saute aux yeux : le salaire de Sarah Knafo, sa compagne. Elle qui a été à ses côtés tout le long de la campagne, en tant que directrice stratégique a coûté un petit pactole au parti.

En effet, la jeune femme aurait touché pas moins de 6 000€ par mois. Toujours selon nos confrères de L’Express, cette dernière devrait continuer à obtenir cette somme en tant que salariée de Reconquête!. Et elle n’est pas la seule à avoir touché une belle somme, puisque Stanislas Rigaut a été payé 3 000€ par mois. Mais avec les élections législatives en vue, le parti a décidé de réduire ses effectifs : “Il faudra donc envisager de réduire les dépenses.” Au-delà des sommes liées aux salaires, Eric Zemmour a également beaucoup dépensé pour ses meetings.

Le meeting du Trocadéro aurait coûté 1 millions d’euros

En effet, celui du Trocadéro, organisé le 27 mars dernier aurait coûté 1 million d’euros ! Les équipes du parti ont quant à elle avancé que le coût total des réunions publiques n’avait pas excédé les 4 millions d’euros. Désormais, le parti Reconquête! va devoir se concentrer sur les prochaines élections, même si dans son propre camp de nombreuses personnes quittent le navire. Et un reproche aurait été fait à Eric Zemmour : certains anciens salariés auraient dénoncé l’omniprésence de Sarah Knafo et de Guillaume Peltier : “Ils sont aussi manipulateurs l’un que l’autre. C’est impossible de travailler avec eux”, aurait lâché un ancien membre du parti. Voilà qui est dit.

